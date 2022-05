Sempre più spesso ci rendiamo conto di quanto riciclare sia importante in ogni campo. Senza farlo apposta a volte sprechiamo moltissime risorse. Questa pratica sempre più diffusa ci porta non solo a ridurre l’inquinamento causato dai rifiuti, ma anche a risparmiare molto. Se con il riciclo creativo possiamo realizzare delle cose incredibili partendo da oggetti vecchi e in disuso, anche in cucina possiamo fare molto. Con gli scarti del cibo e gli avanzi alimentari possiamo realizzare piatti davvero speciali. Spesso buttare via le bucce è un grande spreco, perché sono tra le parti più ricche di vitamine e minerali. Per questo motivo, oggi vogliamo suggerire 3 ricette fantastiche da realizzare riciclando le bucce delle fave, un preziosissimo ortaggio di stagione. Al forno o in padella, questi scarti alimentari possono diventare dei piatti davvero eccellenti: basta soltanto avere una buona idea e mettersi al lavoro.

Come utilizzare le bucce delle fave fresche per cucinare 3 gustose ricette veloci ed economiche al forno o in padella

Per un semplice ma goloso primo piatto ci serviranno 300 grammi di pasta, 300 grammi di bucce e 10 pomodorini. Per insaporire useremo mezza cipolla, 25 millilitri d’olio extravergine d’oliva, sale, peperoncino e una manciata di formaggio grattugiato. Dopo aver lavato le bucce, trasferiamole in un tegame insieme all’olio e alla cipolla tritata finemente. Tagliamo i pomodorini a pezzetti ed uniamoli alle bucce. Insaporiamo con sale e peperoncino e, intanto, mettiamo sul fuoco la pentola con l’acqua per la pasta. Saliamola e facciamo cuocere la pasta. Scoliamo la pasta al dente e trasferiamola nel tegame. Ripassiamola in padella insieme al condimento e serviamola dopo aver aggiunto una spolverata di formaggio grattugiato.

Contorno

Per realizzare un gustoso contorno useremo 300 grammi di bucce delle fave, 80 grammi di guanciale e uno spicchio d’aglio. Per completare la ricetta ci serviranno sale e pepe. Sbollentiamo le bucce per circa 10 minuti in modo da ammorbidirle. Mettiamole poi in una ciotola d’acqua fredda per mantenere il colore verde acceso delle fave. Tagliamo il guanciale a listarelle e trasferiamolo in padella. Facciamolo insaporire con uno spicchio d’aglio per qualche minuto. Non sarà necessario aggiungere l’olio perché il guanciale in cottura rilascia il suo grasso. Uniamo le fave, facciamole insaporire ed aggiustiamo con sale e pepe. Rimuoviamo lo spicchio d’aglio e serviamo questo contorno per accompagnare secondi piatti di carne o pesce.

Secondo piatto

Ecco come utilizzare le bucce delle fave fresche per preparare uno sfizioso secondo piatto. Ci occorrono 400 grammi di bucce di fave, 250 grammi di salsiccia e uno spicchio d’aglio. Inoltre, useremo 30 grammi di burro, sale, pepe, un filo d’olio extravergine d’oliva e 20 grammi di pangrattato. Laviamo le bucce, tagliamole a pezzetti e lasciamole in ammollo in una scodella d’acqua. Facciamo quindi insaporire insieme all’olio uno spicchio d’aglio. Ricaviamo la pasta della salsiccia incidendo il budello, mettiamola in padella e, quando cambia colore, uniamo le bucce nel tegame, saliamo e pepiamo. Imburriamo i pirottini e preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Trasferiamo il composto nei pirottini, spolverizziamo con il pangrattato ed aggiungiamo un pezzetto di burro in superficie. Facciamo cuocere per 10 minuti in forno e serviamo.

