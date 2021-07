D’estate siamo soliti mangiare piatti freschi e veloci. Generalmente, con il caldo siamo orientati sulle insalate di riso. In un nostro articolo precedente, ne consigliamo una gustosissima e particolare versione. Oggi, però, la Redazione vuole proporre ai suoi Lettori una speciale versione fresca ed estiva delle classiche lasagne.

Squisita e cremosa questa fresca lasagna estiva è il piatto che stavamo aspettando. Questo piatto ci stupirà con tutta la sua bontà e i suoi particolari sapori ci conquisteranno.

Ingredienti

500 gr. di lasagne;

1 kg di ricotta;

300 gr. di mozzarella;

400 gr. di salmone affumicato;

400 ml. di panna;

300 gr. di zucchine;

300 gr. di piselli;

100 gr. di formaggio grattugiato;

2 cipollotti;

olio q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per preparare quest’irresistibile lasagna estiva, dobbiamo pulire il cipollotto, lavarlo e tagliarlo finemente. Mettiamolo, quindi, in una padella con un filo d’olio e facciamolo rosolare.

Nel frattempo, laviamo e tagliamo a cubetti le zucchine. Dopo qualche minuto, aggiungiamole ai cipollotti, insieme ai piselli, e facciamoli cuocere per circa 20 minuti con un coperchio. Una volta pronte, saliamo e lasciamo raffreddare il condimento.

Tagliamo la mozzarella a cubetti e mettiamola in un recipiente. Uniamo ad essa la ricotta, la panna e, inoltre, due terzi del formaggio grattugiato. Saliamo, pepiamo e mescoliamo tutto per bene.

Sbollentiamo le lasagne per 3 minuti in acqua salata e, dopo averlo fatto, iniziamo a comporre la nostra lasagna. Mettiamo sulla base di una pirofila un mestolo del mix di ricotta e panna. Uniamo, poi, il resto al condimento di piselli e zucchine e mescoliamo per bene.

A questo punto, mettiamo il primo strato di lasagne, salmone affumicato e ricopriamolo con la farcitura. Ripetiamo la procedura finché non avremo terminato gli ingredienti. Terminiamo con un ultimo mestolo di farcitura ed una spolverata di formaggio grattugiato.

Preriscaldiamo il forno a 180 gradi ventilato e facciamo cuocere la nostra lasagna per 20 minuti. Serviamola tiepida per godere appieno di tutti i sapori e i profumi di questo piatto fantastico.