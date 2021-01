Oggi vogliamo proporre la ricetta per realizzare velocemente una pietanza vegana: infatti, i morbidi muffin vegani alle verdure sono davvero semplici da realizzare. Infatti, in pochi e semplici passaggi, è possibile realizzare questi muffin morbidi e profumati. Per prepararli utilizziamo la farina di farro che è particolarmente ricca di proteine e povera di grassi. Sono vegani perché non utilizziamo nessun ingrediente che ha origine animale, dunque niente uova, né latte, né burro. Questi muffin vegani alle verdure possono essere consumati come entrée di un pasto o addirittura per sostituire il pane in accompagnamento ad altre pietanze. Vediamo insieme come si realizzano.

Ingredienti

a) 250 gr. di farina di farro;

b) 160 ml. di acqua;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

c) 60 ml. di olio di semi di mais;

d) 8 gr. di lievito in polvere per salati;

e) 60 gr. di olive;

f) 60 gr. di zucchine;

g) 60 gr. di peperoni (metà rossi e metà gialli);

h) un cucchiaino di sale;

i) un cucchiaio di origano;

j) pepe q.b..

Preparare i muffin vegani

I morbidi muffin vegani alle verdure sono davvero semplici da realizzare. Per iniziare, è necessario far scaldare il forno a 180 gradi ventilato. Nel mentre, lavare i peperoni e le zucchine e ridurli a pezzetti. Unire le olive e, con l’aiuto di un frullatore, tritare tutto a pezzetti in maniera grossolana. Se si preferisce, in alternativa, si possono grattugiare i peperoni e le zucchine e tagliare finemente le olive. Setacciare la farina di farro e metterla in una ciotola capiente. Unire le verdurine tritate e mescolare. Aggiungere il sale, il pepe, l’origano e il lievito. Una volta uniti gli ingredienti secchi, si aggiungono quelli liquidi, quindi, unire l’olio di semi e l’acqua. Mescolare bene finché si otterrà un composto omogeneo e morbido. Preparare gli stampini per muffin e riempirli. Far cuocere i muffin vegani per circa 30 minuti e sfornarli. Farli intiepidire prima di servirli e gustarli.

Approfondimento

Come festeggiare con gli amici e i muffin salati ai tre gusti