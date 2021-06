Quest’anno in molti pensano alla vacanza ma una delle preoccupazioni principali è far quadrare i conti. Molte volte, però, si pubblicizzano mete low cost senza indicare i prezzi specifici dei servizi.

Quindi, a parte la parola low cost, non sappiamo in anticipo quanto andremo a spendere. Sicché, per andare in vacanza in posti meravigliosi, ma economici, dobbiamo dirigerci dove il costo della vita è basso.

Si tratta di mete che offrono le stesse bellezze di quelle più costose ma dove spederemo davvero pochissimo. Infatti, un viaggio economico non è necessariamente sinonimo di mediocre. In quest’articolo indicheremo tutti i prezzi per mangiare e dormire, spendendo tra i 160 e i 300 euro volo incluso, visitando queste splendide mete turistiche.

Visitando queste splendide mete turistiche spenderemo tra i 160 e i 300 euro, volo incluso

Partiamo dalla Bosnia Erzegovina, dove il costo di una settimana, volo incluso, sarà di soli 302 euro per persona. Nel dettaglio, per un pasto il costo medio è di 7 euro, mentre quello del pernottamento è di 14 euro. Qui potremo fare una vacanza poliedrica. Si tratta, infatti, di una meta ricca di storia, cascate, laghi, parchi nazionali e spiagge.

Al secondo posto Montenegro, dove il costo di una settimana, volo incluso, sarà di soli 266 euro a persona. Nei dettagli, per mangiare spenderemo in media 9 euro a persona e per dormire 20. Esso, offre bellissimi borghi, natura e spiagge che non hanno davvero nulla da invidiare ai posti di vacanza più in.

Terzo posto: Albania. Costo complessivo: 194 euro a persona, compreso il volo. In media per mangiare spenderemo 7 euro e 13 euro per pernottare.

Poi abbiamo la Macedonia, ancora più economica, con un costo per settimana, comprensivo di volo, da 183 euro a persona. Per mangiare spenderemo 5,50 euro a pasto e per dormire 15,50 euro a persona.

Altra meta economica è la Bulgaria, dove il costo complessivo medio è di 194 euro, con 8 euro a pasto e 11,50 euro di pernottamento.

A seguire, la Polonia, da 160 euro, con 8 euro in media a pasto e 56 euro in media di pernottamento.

Posti economici ma ugualmente da favola

Al settimo posto abbiamo la Serbia, dove possiamo spuntare la vacanza a un prezzo di 285 euro per settimana a persona. Anche qui, molto economici i pasti che in media costano 7,50 euro e gli alberghi in media 15 euro.

Ancora, la Romania, dove il costo medio per una settimana può essere di 190 euro a persona. Poi, la Moldavia da 219 euro e la Georgia da 184 euro per persona a settimana.

Approfondimento

Come recuperare il 20% del bonus vacanze nella dichiarazione dei redditi?