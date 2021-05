Le spiagge saranno certamente belle quest’estate ma un delirio che gli animi più tranquilli non godrebbero. Quindi, chi non può andare al mare a settembre o a giugno per ragioni di lavoro o organizzative, cosa può fare? Insomma, vorrebbe il refrigerio e la magia dell’acqua ma non il caos dei luoghi di mare. Sicchè, l’alternativa al mare affollato quest’estate è quella di trascorrere le vacanze estive su uno di questi 3 laghi più belli d’Italia. Si tratta di località con tanti luoghi da visitare e suggestioni da vivere, che accontentano tutti.

Prima destinazione dei 3 laghi più belli di Italia

Une delle 3 destinazioni è il Lago di Como, meta di scrittori come Alessandro Manzoni e di attori come George Clooney. Nella sua tranquilla atmosfera, possiamo scoprire un ambiente vip, pieno di artisti e cineasti provenienti da tutto il mondo. Sulle sue rive, infatti, troviamo ville di lusso e giardini meravigliosi. Inoltre, è il luogo ideale per visitare bellezze circostanti, come come Bellagio e Varenna. Si tratta di villaggi particolarmente attraenti dove poter guastare assaggi di gastronomia locale e pescato fresco. Chi, invece, vuole rivivere i celebri episodi di “Renzo e Lucia”, può recarsi a Lecco e Pescarenico.

Secondo lago più bello d’Italia

Secondo lago consigliato è quello di Garda. Si tratta di un’alternativa al mare affollato di quest’estate, capace di accontentare grandi e piccini. Infatti, nei dintorni di esso vi sono diversi parchi divertimento come: Gardaland, Caneva Sport e Moviland. Inoltre, è possibile fare delle escursioni di grande interesse culturale. Si pensi che attorno al lago sorgono 5 isolette, di cui è l’Isola del Garda è la maggiore. Su di essa, San Francesco d’Assisi fondò un monastero, sostituito successivamente da un palazzo ottocentesco, in stile neogotico veneziano. Quest’ultimo ospita dei famosi giardini all’italiana, dove troviamo piante provenienti da tutto il mondo. Poi abbiamo la cd. Isola dei Conigli, le cui acque sono ricche di qualità terapeutiche. Infatti, a poca distanza vi sono le terme.

La terza località è il lago di Bracciano. Sulle sue sponde sorgono, altre tre splendide città da visitare, come: Anguillara, Sabazia e Trevigliano Romano. Il paesaggio circostante è molto suggestivo, in quanto fatto di colline, boschi, casolari e borghi storici. Insomma, una meta perfetta per tutti coloro che amano la natura ed, allo stesso tempo, sono affascinati dalla storia. Insomma, un ottima alternativa al mare affollato quest’estate è quella di trascorrere le vacanze estive su uno di questi 3 laghi più belli d’Italia!