Alcune località di mare, per il fatto di essere meno conosciute, hanno mantenuto una maggiore autenticità. Esse per il fatto di non essere costantemente in preda ai turisti sono meno costose ma non meno attraenti e accoglienti.

Sono le isole più belle d’Italia ma anche le meno conosciute: in questi piccoli e inesplorati paradisi d’Italia vivremo una indimenticabile vacanza low cost! Si tratta di Linosa, Alicudi, Marettimo e Palmaria.

Linosa

Partendo da Linosa, essa è un’isola della Sicilia appartenente all’arcipelago delle Pelagie. Si tratta di un vero e proprio angolo di paradiso nel Mediterraneo di origine vulcanica.

I suoi vulcani, però, non sono attivi da più di 2500 anni. Grazie all’istituzione di riserve naturali essa è rimasta un’isola incontaminata, dall’aspetto selvaggio.

Il suo mare è limpidissimo e la spiaggia più importante dell’isola è abitata dalle tartarughe, che depositano le uova ogni anno.

Alicudi

Alicudi, è l’isola meno visitata delle Eolie. Anch’essa, come Linosa, è perfetta per gli amanti della natura che vogliono solo un angolo di pace e relax.

Ad Alicudi non esistono strade asfaltate: infatti ci si sposta a piedi o in groppa ad un asino. Caratteristici sono i suoi sentieri, i vicoli e le scale in pietra lavica, che fanno fare un vero salto nel passato.

Marettimo

Marettimo, è l’isola più autentica delle Egadi, in Sicilia, con lo stesso carattere incontaminato e selvaggio delle prime due.

Si tratta di un luogo da scoprire prevalentemente a piedi: infatti sull’isola non sono ammesse le auto. Anche qui la presenza di una vegetazione rara e unica e il mare cristallino regaleranno suggestioni uniche.

Palmaria

Con Palmaria, invece, ci spostiamo a Nord, in Liguria. Essa è l’isola ligure più grande e l’unica abitata, posta proprio di fronte la celebre località di Portovenere.

A richiamare i turisti sono il mare e le spiagge, oltre alla bellezza della natura rigogliosa e la varietà dei paesaggi. Con la sua superficie, di poco inferiore a 2Km quadrati, Palmaria è sicuramente una delle più belle isole d’Italia assolutamente da visitare!

