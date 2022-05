Si avvicina l’estate e con i primi caldi la voglia di viaggiare torna impellente. Dopo due anni vissuti con le restrizioni per evitare i contagi del Covid 19, un viaggio senza problemi è sicuramente nella testa di tutti. C’è chi è alle ricerca di mete avventurose, romantiche o artistiche. C’è, invece, chi è solo alla ricerca di posti nuovi da scoprire. Chi vuole una vacanza al mare cercherà luoghi da sogno con spiagge bianche e mare cristallino. Per chi vuole risparmiare la scelta ideale è quella del viaggio con tutto incluso nel prezzo in modo da sapere già da subito quanto si spenderà. Poi c’è anche chi cerca luoghi paradisiaci ma allo stesso tempo mangiare bene. Ma sicuramente per un viaggio adrenalinico e stupefacente la meta ideale è quella che vi stiamo per descrivere.

Come trasformare il viaggio in Corea del Sud in un’esperienza unica

Paesaggi collinari, alberi di ciliegio in fiore, templi buddisti e villaggi di pescatori. Chi immagina un viaggio in Corea del Sud non può che pensare a queste cose. Una vacanza all’insegna della scoperta e della pace e tranquillità, si potrebbe pensare. Senza sapere che il Paese potrebbe offrirci l’esperienza adrenalica che mai ci saremmo aspettati.

Si tratta di una stranissima scalinata che si trova a Pohang. Una costruzione spettacolare che a prima vista fa pensare alle montagne russe. Ma non si tratta di un’attrazione di un parco giochi ma dello Spacewalk, la passeggiata spaziale.

Per un viaggio adrenalinico e stupefacente non si può perdere questo posto incredibile che imita le montagne russe

Una scalinata sospesa tra cielo e terra che offre una delle viste più belle del Mondo. La passeggiata nello spazio attraversa il Parco Hwanho e sicuramente stupirà chiunque si cimenti ad affrontarla. Unica al Mondo con il suo stile che imita le montagne russe, garantisca un’esperienza unica da vivere scalino dopo scalino.

Una passeggiata panoramica che solo i più intrepidi riusciranno ad affrontare senza un pò di batticuore. Sicuramente una scultura monumentale nella quale immergersi completamente per godersi il paesaggio circostante. Cosa ha di così speciale questa scalinata panoramica? Gli anelli e le eliche che la compongono ricordano in tutto e per tutto le montagne russe. Offre ai visitatori due percorsi distinti:

uno leggermente in pendenza che permette al turista di ammirare la baia di Yeongil e la città ma senza troppa adrenalina;

un altro, ripido e altissimo, promette di toccare il cielo con un dito.

Entrambi i percorsi offrono una esperienza unica e ultraterrena. Una passeggiata spaziale, proprio come il nome della costruzione suggerisce.

