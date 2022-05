Con i primi giorni di caldo inevitabilmente la testa è proiettata all’estate e alle vacanze. Dopo 2 anni con l’estate limitata dalle regole per contenere il virus, finalmente si pensa di nuovo a viaggiare liberi. Purtroppo, la pandemia non ci ha limitato solo negli spostamenti. Sono moltissimi gli italiani che stanno ancora subendo la crisi economica che le chiusure hanno provocato. Inasprita dal conflitto in Ucraina che sta togliendo valore al potere di acquisto degli stipendi. Al punto che il Governo è dovuto intervenire con una serie di agevolazioni. Tra le quali anche il Bonus da 200 euro che presto verrà erogato ad una vasta platea di beneficiari.

I soldi a disposizione per le vacanze, quindi, potrebbero non essere moltissimi. Ma questo non significa che si debba rinunciare. Ci sono mete per viaggi in cui è possibile spendere poco e mangiare bene. La soluzione per risparmiare sulle vacanze ed avere tutto incluso, però, potrebbe essere quella a cui proprio non si è pensato.

Quest’anno molti sceglieranno la crociera

Una delle soluzioni più convenienti per un viaggio è senza dubbio la crociera. Nessuna responsabilità nella preparazione del viaggio, infatti, basta prenotare. Sicuramente con prezzi molto più accessibili si riescono a vedere posti diversi e molte più località. Negli spostamenti si viaggia in mare con tanto intrattenimento e non si deve pensare ai pasti visto che sono inclusi. La crociera, infatti, offre nel prezzo viaggio, vitto, alloggio e intrattenimento. E a volta anche le escursioni.

Proprio per questo chi ha a disposizione un budget limitato dovrebbe prendere in considerazione questa ipotesi. Poiché non si rinuncerebbe alla vacanza da sogno e si avrebbe la possibilità di visitare posti anche esotici. Dopo la pandemia, tra l’altro, le maggiori compagnie di crociere stanno offrendo promozioni imperdibili.

Per risparmiare sulle vacanze ed avere tutto incluso nel prezzo questa è la soluzione che non ci si aspetta

Costa Crociere, ad esempio, sta offrendo sconti fino a 500 euro a cabina. Promettendo al tempo stesso viaggi da maggio a settembre e:

pensione completa;

bevande illimitate;

3 escursioni incluse nel prezzo;

conferma di prenotazioni a soli 50 euro a persona.

Per quanto riguarda MSC Crociere, invece, la promessa è quella di una estate sicura e serena ad un prezzo leggero. Con crociere sul Mediterraneo di 7 notti a partire da circa 460 euro a persona. Le destinazioni sono molteplici e comprendono anche le capitali del Nord Europa o i Caraibi, ad esempio. Prenotando entro il 31 maggio 2022 si avrà diritto a prezzi più bassi.

Il consiglio che diamo, in ogni caso, per avere la possibilità di spendere meno è quello di prenotare in date meno richieste. Giugno e settembre, ad esempio, permettono di risparmiare molto di più rispetto a luglio e agosto.

Lettura consigliata

Splendide vetrate e architettura gotica per questa cattedrale unica nel suo genere che deve essere vista almeno una volta