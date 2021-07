Il tiramisù è uno dei dolci tipici italiani più amati ed apprezzati al Mondo.

Facile da preparare e pronto con pochi ingredienti, è una bontà che ormai si lascia apprezzare anche nelle sue mille varianti.

In questo articolo, infatti, vedremo come preparare una versione diversa dal classico tiramisù, ma comunque buona e perfetta per l’estate.

Ecco come preparare questo delizioso semifreddo al tiramisù che ci svolterà l’estate

Innanzitutto procediamo col mettere in infusione una manciata di chicchi di caffè in circa 300 millilitri di panna liquida. Questo processo dovrà durare per almeno un paio di ore, per fare in modo che la panna possa assorbire l’aroma del caffè.

Ora prepariamo la meringa versando 250 grammi di zucchero in un pentolino. Aggiungiamo poi dell’acqua e facciamo riscaldare a fuoco moderato, creando uno sciroppo.

Nel frattempo, montiamo in una planetaria 3 albumi con una frusta elettrica, aggiungendo un pizzico di sale ed un po’ di zucchero.

Quando lo sciroppo sarà caldo (circa 120 gradi) versiamolo a filo all’interno della planetaria, continuando a montare.

In un’altra ciotola versiamo il mascarpone e mescoliamolo insieme alla meringa con una spatola, introducendo anche la panna aromatizzata.

Una volta creato questo composto, versiamolo in uno stampo da plum-cake, riempiendolo fino all’orlo e livellando la superficie. Inseriamo il tutto in frigorifero e nel frattempo prepariamo qualche moka di caffè.

Versiamo quest’ultimo all’interno di una ciotola con un po’ di zucchero e lasciamolo raffreddare.

Ora togliamo dal frigorifero il semifreddo ed adagiamo sulla sua superficie i savoiardi, velocemente inzuppati nel caffè.

Una volta terminata quest’operazione, non ci resta che inserire il nostro semifreddo in freezer per 2-3 ore.

Trascorso il tempo necessario, estraiamolo dal freezer ed immergiamo per pochi secondo lo stampo in acqua bollente. In questo modo, sarà più facile riversare il semifreddo capovolgendolo su di un piatto.

Fatto ciò, non ci resta che guarnire il dolce con delle scaglie di cioccolato fondente.

Così abbiamo preparato una versione ancora più fresca del classico tiramisù.

