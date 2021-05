Il tiramisù è sicuramente uno dei dessert di origine italiana più apprezzati, sia a livello nazionale che internazionale.

Non solo per il gusto inconfondibile, ma anche per la semplicità degli ingredienti. Infatti, bastano solo uova, mascarpone, zucchero, caffè, savoiardi e cacao, escludendo in questo caso tutte le possibili varianti.

In pochi sanno che le origini di questo dolce sono ben più remote di quel che si pensi.

Si dice, infatti, che in Veneto già due secoli fa, venisse usato come una sorta di “afrodisiaco” per risolvere i problemi d’intimità a livello coniugale. È da qui che ha probabilmente origine il nome “tiramisù”.

Che sia vero, oppure no, gli ingredienti sono abbastanza ipercalorici ed è quindi realistico pensare che venissero impiegati per tale nobile scopo.

A parte le storie, dunque, ecco come preparare un delizioso tiramisù a regola d’arte, evitando di commettere questi 3 errori clamorosi che in molti sottovalutano.

Infatti, nonostante sia un dessert molto facile da preparare, non sempre si riesce a realizzarlo in maniera impeccabile e perfetta.

Il caffè

Molti degli errori dipendono dal caffè. Innanzitutto, il primo consiglio è quello di farlo con la moka, perché quelli filtrati o in capsula non sono idonei per questa preparazione.

In secondo luogo, prima di intingere i savoiardi bisogna assicurarsi che il caffè sia freddo, o temperatura ambiente.

Per ultimo, è necessario prepararne in gran quantità, o che sia almeno sufficiente per tutti i savoiardi.

Se dovesse avanzare, potremmo congelare il caffè e consumarlo dopo qualche giorno, come una specie di granita.

I savoiardi

Visto che ne abbiamo già parlato, il nostro consiglio è quello di prepararli a casa.

I savoiardi caserecci, fatti con le proprie mani, non hanno nulla a che vedere con quelli industriali che troviamo al supermercato.

Sono facili da preparare, pronti in poco tempo ed hanno un sapore irresistibile.

Quindi, per un tiramisù con una marcia in più, è quasi obbligatorio farli in casa.

La stratificazione

Questo è un trucchetto che in pochi conoscono, ma che può letteralmente cambiare faccia al tiramisù.

Quando disponiamo gli strati di savoiardi, assicuriamoci di alternarli: prima in modo orizzontale, poi in verticale nello strato successivo.

Questo darà compattezza e farà in modo che il tiramisù non collassi su sé stesso.

Crema mascarpone

Quindi, ecco come preparare un delizioso tiramisù a regola d’arte, evitando di commettere questi 3 errori clamorosi che in molti sottovalutano. Siamo giunti alla fine, ma vogliamo dare un ultimo consiglio: quello di fare attenzione alla crema al mascarpone.

