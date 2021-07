Tutte cercano un modo per vestire fresche in estate senza perdere femminilità ed eleganza. In vacanza, soprattutto, diventa importante selezionare con cura l’abbigliamento da portare con sé per essere perfette in ogni occasione. Di uno stesso capo esistono tante differenti versioni per tessuto, materiali, lavorazioni, design e lunghezze.

Tutto questo vale anche per la gonna lunga, un vero must have della stagione estiva. Esistono, però, delle piccole differenze tra i vari modelli e alcuni segreti che permettono di fare davvero la differenza. Il Team di Moda di ProiezionidiBorsa vuole mostrare 12 sbalorditivi modi diversi d’indossare questo classico della moda in vacanza ad agosto. Sarà impossibile non trovare qualcosa che faccia al caso proprio in una di queste 12 diverse idee da conoscere subito.

Le prime 6 varianti di gonna lunga che stanno spopolando negli ultimi tempi

Sicuramente molto di tendenza è la gonna in patchwork, un insieme perfetto di cuciture di tessuti e colori differenti. Il nostro consiglio è puntare sulle monocromie dell’azzurro o del tabacco, in modo da allungare la figura, ma senza eccedere;

Quella lunga a trama larga, che con le sue trasparenze è perfettamente adatta sempre, sia di giorno che di sera e addirittura come copricostume.

La gonna a coste larghe , invece, dona particolarmente ai fisici sfilati e longilinei e perfetta con sandali bassi e infradito.

Il modello in Jersey è un ritorno agli anni Novanta, unisce sapientemente trasparenze e stratificazioni che fasciano i punti giusti.

La gonna drappeggiata con spacco laterale è la scelta perfetta per la vacanza, perché fresca e sempre molto casual.

La gonna lunga a vita alta, invece, è la scelta tattica per allungare le gambe e snellire il punto vita.

Altri dei 12 sbalorditivi modi diversi d’indossare questo classico della moda in vacanza ad agosto

Dopo aver parlato della gonna a coste large, ricordiamo che quella a coste strette è davvero interessante, specie se a vita alta e monocolore.

La gonna crochet è la vera rivoluzione dell’estate, in particolare in colori tenui e nei toni caldi.

Il modello a portafoglio, invece, è la scelta perfetta per le donne formose, specie se lavorato a maglia.

Altra alternativa interessante, da indossare con le maxi-skirt, è sicuramente il popeline.

La pencil skirt stretta in vita, è sempre molto elegante e sofisticata.

Infine, l’ultimo modello che vogliamo proporre è la gonna ampia in cotone nel colore écru o verde oliva.