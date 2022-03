Talvolta unire la rapidità di una ricetta alla sua bontà è un’impresa tutt’altro che facile. Per cene o pranzi di un certo livello, si pensa che la classica pasta sia troppo semplice come primo. Ci si ingegna, si studia, si leggono ricettari per cercare qualcosa di particolare e diverso.

Si sottovaluta, molto spesso, che questa ha tantissimi condimenti che possono davvero renderla sublime. Oggi vogliamo proporre una versione molto sfiziosa, assai rapida da preparare e con ingredienti non particolarmente costosi. Un primo da proporre per un pasto informale, ma che non sfigurerebbe neanche per un’occasione speciale. Insieme al tipo di pasta che andremo a scegliere, preferibilmente corta, potremo godere del saporito gusto di un salume davvero delizioso: il guanciale.

Non solo, perché per valorizzarne al meglio il sapore, lo affiancheremo a un formaggio delicato e magro come la ricotta. Chiudendo il tutto con un frutto particolarmente indicato per chi soffre di colesterolo come la noce. Diciamo subito che, da un lato, in questo piatto ricotta e noci sono ottimi per chi soffre di questo disturbo. Dall’altro lato, però, guanciale e burro ne sconsiglierebbero la consumazione. Un bel dilemma davvero. Elencare gli ingredienti e vedere la preparazione di questa pasta al guanciale con noci e ricotta potrebbe contribuire a decidere se fare uno sgarro alla dieta oppure no.

Serviranno:

320 grammi di pasta;

100 grammi di ricotta;

100 grammi di guanciale;

10 gherigli di noce;

vino bianco;

olio extravergine d’oliva;

50 grammi di burro;

alcune foglioline di timo;

cipolla;

sale;

pepe.

Per un primo piatto di pasta veramente sfizioso facciamo saltare insieme a 10 gherigli di noce questo salume e un formaggio magro

Iniziamo con il soffritto. Tagliamo la cipolla a fettine sottili e mettiamola in una padella antiaderente insieme al burro e al guanciale. È preferibile che questo sia tagliato al coltello, a fette non particolarmente spesse. Poi, queste verranno a loro volta affettate alla julienne. Infine, prendiamo cinque gherigli, li tritiamo bene con un coltello affilato e andiamo ad aggiungerli agli altri ingredienti.

Accendiamo il fuoco e lasciamo cuocere al minimo. Di tanto in tanto, ogni minuto circa, daremo un colpo di fiamma elevato per qualche secondo, facendo saltare il tutto. Dopo 6 o 7 minuti copriremo e lasceremo cuocere a fuoco lento, mentre inizieremo a preparare l’acqua per la pasta.

In attesa che arrivi a ebollizione ci dedichiamo alla ricotta. La uniremo ai cinque gherigli tritati rimanenti, a un cucchiaio di vino bianco e a un’abbondante grattugiata di pepe. Amalgamiamo bene e lasciamo riposare qualche minuto.

Buttiamo la pasta e attendiamo il giusto tempo di cottura prima di scolare e far saltare insieme alla cipolla e al guanciale. Amalgamiamo bene con un cucchiaio di legno e poi aggiungere la crema di ricotta e noci. Un ultimo minuto di fiamma viva e la pasta sarà pronta. Prima di servire, aggiungiamo qualche fogliolina di timo e un filo di olio.

Per un primo piatto di pasta veramente sfizioso, uniamo insieme il sapore del guanciale alla freschezza della ricotta e alla bontà della noce. Per un condimento davvero top, che farà cadere in tentazione anche chi soffre di colesterolo.