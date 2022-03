Curcuma e zenzero rendono gustosissima questa carne poco calorica e a basso contenuto di grassi ma ricca di antiossidanti e di proteine

Mettersi ai fornelli e curare personalmente la propria alimentazione e quella della propria famiglia è il sistema migliore per rimanere in buona salute e in perfetta forma fisica. Alcune spezie, anche se non appartengono alla nostra tradizione culinaria, vengono sempre più spesso usate in cucina per le loro indiscusse proprietà. E allora sperimentiamo un piatto nuovo, magari non proprio italianissimo, ma sicuramente sfizioso e ricco di gusto.

Contrastare il declino cognitivo a tavola

Per la nostra ricetta useremo la curcuma e lo zenzero. Entrambe le spezie sono state al centro di numerosi studi che ne hanno accertato le proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, utili per contrastare il declino cognitivo e l’invecchiamento. Le useremo insieme al pollo per un secondo piatto di alto valore nutritivo.

Ingredienti per 2 persone:

400 g di petto di pollo;

curcuma e zenzero q.b.;

semi di sesamo q.b.;

origano e menta q.b.;

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Per questa ricetta useremo la tecnica della cottura in vaso. Occorrono due vasi di vetro a chiusura ermetica senza parti metalliche. Ungiamo con l’olio l’interno dei vasi e vi disponiamo il petto di pollo tagliato a piccoli pezzi. Aggiungiamo poi in ogni vaso un cucchiaino di curcuma, un cucchiaino di semi di sesamo e un cucchiaio di olio. Tagliamo a fettine lo zenzero e inseriamone un paio in ogni vaso. Completiamo con un pizzico di sale e con le erbe aromatiche. Chiudiamo i barattoli e procediamo con la cottura.

Possiamo cuocere il pollo nel microonde alla potenza di 800 W per 6 minuti. A fine cottura togliamo i vasi dal microonde e lasciamo riposare la preparazione per 30 minuti. Poi sganciamo i vasi senza aprirli e completiamo la cottura nel microonde per altri 3 minuti.

Se non vogliamo usare il microonde possiamo porre sul fuoco una pentola piena di acqua in cui immergeremo i vasi. Portiamo ad ebollizione e lasciamo cuocere per circa 15 minuti. A fine cottura togliamo i vasi dall’acqua e aspettiamo per 30 minuti prima di aprirli. Con questo tipo di cottura è necessario mettere uno strofinaccio sul fondo della pentola per evitare che i vasi sbattano tra loro e si rompano. È importante inoltre che i vasi siano completamente ricoperti di acqua durante la cottura. Passati i 30 minuti il piatto è pronto per essere consumato. Curcuma e zenzero rendono gustosissima questa carne e ne esaltano il sapore. La pietanza si può accompagnare con un’insalata.

