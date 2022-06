Il caldo quest’anno è arrivato con largo anticipo e già fatichiamo a decidere cosa mangiare ogni giorno. È sempre la solita storia, poco tempo per il pranzo, ma anche poco tempo per fare la spesa. Così, spesso e volentieri, finiamo per ordinare da asporto o mangiare solo un’insalata veloce. Certo, non c’è nulla di male nel voler gustare una buona insalata di riso, di pasta o anche di patate molto estiva. Scegliendo i giusti ingredienti, possiamo realizzare un piatto delizioso e anche piuttosto veloce. Ma non possiamo certo alimentarci costantemente delle solite cose.

Oggi vedremo una ricetta super veloce per preparare delle lasagne alternative che conquisteranno tutti. Il bello di questa preparazione è che possiamo anche conservarla in frigo e mangiarla in diversi giorni. Così avremo risolto anche il grosso problema del poco tempo a disposizione per cucinare.

Per un pranzo veloce prepariamo questa lasagna estiva pronta in 10 minuti e così buona da leccarsi i baffi

Per la buona riuscita di questa ricetta è bene scegliere una buona mozzarella. Non dobbiamo per forza acquistare quelle al banco, andranno bene anche quelle imbustate del supermercato. L’importante, però, è sceglierne una di buona qualità facendo attenzione alla lista degli ingredienti.

Ingredienti per 8 porzioni:

400 g di pane carasau;

500 g di mozzarella vaccina o di bufala;

160 g di bottarga;

120 g di Parmigiano Reggiano;

1 porro;

basilico fresco;

80 ml circa di olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prendiamo la mozzarella e sgoccioliamola, tagliamola a fette non troppo spesse e trasferiamole in un piatto. Nel frattempo, eliminiamo la parte verde del porro e tagliamolo a rondelle. In una padella versiamo un filo d’olio EVO e aggiungiamoci il porro, versiamo un goccio d’acqua e lasciamolo appassire. Copriamo con il coperchio in modo da stufarlo leggermente per qualche minuto.

Prendiamo il pane carasau e spezzettiamolo in pezzi abbastanza grossi. Prendiamo una teglia, foderiamola con della carta da forno e creiamo uno strato con il pane. Ora disponiamo uno strato di mozzarella senza strizzarla, perché il liquido andrà a idratare il pane. Mettiamo un po’ di porro, qualche foglia di basilico e un po’ di Parmigiano. Saliamo, pepiamo e grattugiamo un po’ di bottarga, aiutiamoci con un cucchiaio per disporre bene il tutto. Procediamo con gli altri strati fino a riempire tutta la teglia e cospargiamo con circa metà dell’olio.

Inforniamo a 200 gradi per 10 minuti, disponiamo la lasagna nei piatti e completiamo con altro olio a crudo.

Quindi, per un pranzo veloce prepariamo questa lasagna estiva davvero gustosa e facile da cucinare. Non serve per forza passare tante ore ai fornelli per preparare piatti prelibati e saporiti. Anche una semplice pasta può diventare un piatto gourmet se si scelgono i giusti ingredienti.

