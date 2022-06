Alcuni tipi di calzature rappresentano un vero e proprio oggetto del desiderio, uno strumento di seduzione che aumenta il fascino e ci fa sentire belle e sensuali. Nel ‘700 le donne indossavano modelli decisamente lussuosi, impreziositi con straordinari ricami, fibbie, stoffe pregiate, erano fondamentali per distinguere i vari ceti sociali. Anche gli uomini indossavano i tacchi, specie i personaggi di corte che avevano un certo prestigio.

Le cose con il tempo cambiarono e le calzature, prima molto scomode e antigieniche vennero riprogettate con materiali più resistenti e forme che non creavano disagi ai piedi. Oggi, infatti, oltre a essere un accessorio fondamentale per essere alla moda, deve seguire determinate caratteristiche in termini di comodità. Anche una scarpa con il tacco dovrebbe possedere altre qualità, come la confortevolezza, per non soffrire dopo pochi minuti che siamo in piedi.

3 scarpe chic comode e confortevoli per camminare e stare molte ore in piedi senza soffrire

Se fino a qualche decennio fa indossavamo la scarpa da ginnastica esclusivamente per fare attività fisica, adesso c’è più margine per sfruttarle in diverse occasioni. Addirittura diventa un elemento assolutamente trendy, da abbinare ad abiti lunghi e anche eleganti.

Insieme alle sneakers, anche i sandali sono un must estivo per rimanere alla moda e affrontare anche lunghe camminate. Esistono così tante varianti, da quelle impreziosite con gioielli e pietre alle minimal, con pochi dettagli. In vacanza dobbiamo per forza attrezzarci con modelli che possano essere confortevoli, per non rendere le nostre passeggiate un inferno e che possano esprimere fascino.

Questo non vuol dire rinunciare e dire addio a tacchi ed eleganza, perché grazie a queste 3 scarpe chic comode e confortevoli per camminare, potremo sentirci belle.

Un modello che ritorna direttamente dagli anni ‘90, scatenando un successo inaudito, è la scarpa con la punta quadrata e tacco grosso o più fine. Ideali per chi possiede una pianta del piede piuttosto larga e soffre quando indossa calzature strette e a punta. Troveremo in vetrina le tipologie a mocassino flat, ma anche a sandalo, decolté in raso, da abbinare ad abiti per cerimonie e matrimoni.

Questione di stile

Un’altra scarpa, icona del passato, indossata dalle celebrità di una volta è quella chiamata “Mary Jane”, che ultimamente spopola per chi ama lo stile classico e raffinato. Un semplice cinturino blocca il collo del piede e sono arricchite con un tacco più grosso, o a svasare, in varie colorazioni e materiali. Utilizzata in passato da chi ballava il Charleston, rappresenta la scarpa perfetta per apparire eleganti ed essere comode.

Infine, le open toe, ovvero quelle che hanno la punta aperta e permettono anche di arieggiare il piede, nelle giornate di caldo torrido. Possono scoprire soltanto l’alluce o le altre dita del piede. Hanno un cinturino sul retro, possono essere con o senza tacco, lucide oppure opache.

Approfondimento

A 30 e 60 anni non rinunciamo all’eleganza e allo stile con queste spettacolari infradito alla moda ispirate agli anni ’90