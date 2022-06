L’estate sta per arrivare e in molti vorrebbero avere uno stile più comodo per combattere il caldo e l’umidità. In questi anni si sono succedute diverse mode per acconciare i capelli al mare e d’estate. Due anni fa era il turbante, prima ancora erano le mèches, ed ancora prima le beach waves. D’estate l’idea migliore è avere i capelli raccolti o corti in modo che non ci facciano sudare. Un altro metodo è quello di intrecciare i capelli per contenerli e lasciarli a posto a lungo. Oggi vogliamo parlare di un tipo particolare di treccine che sta conoscendo grande successo. Quindi, lasciamo perdere rasta e capelli ondulati se conosciamo questa acconciatura semplice e comodissima.

Una tecnica africana che sempre più amano e scelgono

D’estate c’è chi ama indossare uno stile etnico ed eccentrico e porta anche stili di capelli particolari. Dread, treccine colorate e uno stile gypsy sono le tendenze degli ultimi anni. Chi ama lo stile di capelli africano sa che esistono centinaia di modi per intrecciare i capelli. Si possono fare trecce di varie dimensioni, attaccate o meno alla testa. Possono anche usarsi le extension oppure i capelli naturali. Negli ultimi venti anni moltissime attrici e modelle hanno indossato questo eccentrico stile. Perfetto se vogliamo i capelli impeccabili per diversi giorni, le trecce afro sono un compromesso ideale. Per due settimane non dovremo più pettinare e acconciare i capelli, che saranno sempre a posto.

Alicya Keys, Zoe Kravitz, ma anche la celeberrima Zendaya hanno sdoganato questo stile pure nelle occasioni più formali.

Lasciamo perdere rasta e capelli ondulati, è questo lo stile dell’estate che ha conquistato attrici e vip

Le trecce che consigliamo oggi sono realizzate con una tecnica tanto semplice quanto spettacolare. Si tratta delle cosiddette habana twist, realizzate facendo attorcigliare due piccole ciocche di capelli su loro stesse. Occorre far avvolgere in senso contrario le ciocche sino a che siano interamente attorcigliate. Poi possiamo fermare con un elastico o con del gel. Per un effetto più pieno si possono anche inserite delle extensions. Grandi come sigari oppure piccolissime, queste treccine mantengono i capelli in ordine e li proteggono dai danni del sole. Possiamo ricoprire la testa con le habana twist oppure solo la parte più esterna, quel che è certo è che l’effetto sarà davvero alla moda.

