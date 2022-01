Chi non assaggia la pasta condita in questo modo non sa cosa si perde perché è sfiziosa semplice ed economica.

In Italia, il Paese della pasta per eccellenza, sono innumerevoli i tipi di condimento da provare, ognuno una goduria e una sorpresa per il palato. Tra ricette originali e varianti locali, si potrebbe esplorare ogni giorno un piatto e un gusto diverso.

Questa deliziosa alternativa al classico pesto, per esempio, è da provare assolutamente perché è leggera, cremosa e saporita. Ora vediamo un altro condimento molto semplice ed economico. Richiede pochi ingredienti e poco tempo, ma è talmente stuzzicante che non potremo più farne a meno.

Ognuno ha i suoi tipi di pasta e condimenti preferiti, ma anche ricette originali a cui non potrebbe mai rinunciare. Come questa ricetta tradizionale della cucina valtellinese per preparare dei pizzoccheri eccezionali.

Tuttavia, aprirsi a ricette diverse è sempre un’esperienza stupefacente ai fornelli e una goduria inaspettata per il palato. Proviamo ora un condimento squisito per la pasta che ha bisogno di pochi ingredienti davvero economici. Le dosi per 4 persone sono:

300 grammi di penne rigate;

4 patate di media grandezza;

50 grammi di burro;

5 foglie di salvia fresca;

1 spicchio d’aglio.

Una volta preparati tutti gli ingredienti, lavare le foglie di salvia e schiacciare lo spicchio d’aglio. Fornirsi anche di un pentolino antiaderente e di una pentola capiente. E ora mettiamoci ai fornelli.

Come preparare la pasta patate e salvia

Per preparare la pasta patate e salvia, prima di tutto soffriggere in un pentolino antiaderente la salvia e lo spicchio d’aglio assieme al burro. Lasciare a fuoco medio finché la salvia non sarà colorita e croccante. Attenzione perché potrebbe bruciarsi facilmente.

Intanto, pelare le patate, tagliarle a cubetti e metterle a bollire in una pentola capiente con abbondante acqua salata. Dopo 10 minuti, aggiungere la pasta e aggiustare di sale.

Quando la pasta è cotta, scolarla con le patate e mettere il tutto in una terrina capiente. Infine, versarci sopra il burro sciolto con salvia e aglio. Aggiungere una spolverata di parmigiano grattugiato, a piacere. La pasta patate e salvia è pronta per essere servita.

Chi non assaggia la pasta condita in questo modo non sa cosa si perde perché è sfiziosa semplice ed economica.

