Tenero e leggero questo polpo con patate cotto in questo modo in soli 8 minuti mantiene sapore e nutrienti

Il modo in cui si cuociono i cibi è fondamentale per ottenere una resa finale migliore. Infatti, ce ne sono alcuni che permettono più di altri di mantenere il gusto e le proprietà nutritive dei singoli ingredienti. Talvolta sono anche più salutari, come questo modo di cucinare che aiuterebbe ad abbassare il colesterolo, senza rinunciare al buon cibo.

Un’altra possibilità semplice e veloce, ma che esalta i sapori, è la vasocottura, che consiste nel cucinare gli alimenti in vasetti di vetro. In particolare, vediamo come cuocere in vasocottura il polpo con patate nella versione più rapida in microonde.

Per cuocere in vasocottura è necessario usare i vasetti corretti, che dovranno essere in vetro e in grado di mantenere il sottovuoto. Gli stessi vasetti si potranno poi usare per servire altri piatti o per le conserve. Ad esempio, potranno contenere questi gustosi peperoni sott’olio che cuoceremo in modo da togliere la pelle senza fatica.

Per il polpo con patate, procurarsi i seguenti ingredienti per 2 vasetti:

400 grammi di polpo circa;

2 patate medio piccole;

6 pomodori datterini di vari colori;

2 spicchi d’aglio;

4 capperi;

1 mazzetto di prezzemolo;

sale, pepe e olio extravergine di oliva quanto basta.

Come pulire e preparare il polpo e gli altri ingredienti

Per preparare il polpo con patate in vasocottura, prima di tutto lavare bene il polpo sotto l’acqua corrente fredda e tamponarlo con un canovaccio. Poi, metterlo su un tagliere per pulirlo e con l’aiuto di un coltellino togliere gli occhi e il becco al termine della bocca.

Quindi, batterlo per qualche minuto con colpi decisi tramite l’aiuto di un batticarne, per renderlo più tenero. Sciacquarlo nuovamente sotto l’acqua, con attenzione particolare alla testa e ai tentacoli, eliminare le interiora e lavare la relativa sacca.

Tagliare il polpo a piccoli pezzi, il più possibile uguali tra loro. Lavare e tagliare a pezzettini piccoli i pomodori, poi pelare e tritare finemente l’aglio. Infine pelare, lavare e tagliare a piccoli pezzi anche le patate.

In una ciotola di vetro mettere l’aglio e farlo rosolare con un filo d’olio in microonde per un paio di minuti. Intanto, preparare i 2 vasetti mettendo sul fondo le patate.

Preparazione del polpo con patate in vasocottura al microonde

Passare alla preparazione del polpo, da rosolare in microonde per 4 minuti alla massima potenza nella ciotola insieme all’aglio e a un filo d’olio.

Nel frattempo, lavare e tritare finemente il prezzemolo e sciacquare i capperi sotto l’acqua. Aggiungerli nella ciotola di vetro insieme anche ai pomodorini. Condire con sale e pepe e mescolare. A piacere, aggiungere un pizzico di peperoncino.

Nei vasetti con le patate, aggiungere il polpo condito. Chiudere i vasetti e cuocere in microonde per 8 minuti ciascuno alla massima potenza. Lasciar riposare il vasetto chiuso per circa 15 minuti.

Prima di servire il polpo con patate, scaldarlo ripassandolo al microonde per 3 minuti con il tappo sganciato. Tenero e leggero questo polpo con patate cotto in questo modo in soli 8 minuti mantiene sapore e nutrienti.

