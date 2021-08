Ci sono alcuni alimenti che riconducono immediatamente all’estate. Tra questi troviamo, certamente, il polpo. Acquistato fresco in pescheria sarà ottimo per essere cucinato in modi molto diversi tra loro.

Il polpo, quindi, è un classico piatto del periodo estivo ma non solo. Freddo o caldo sarà perfetto da servire in tavola tutto l’anno si trasformerà in una pietanza capace di mettere d’accordo anche i più scettici.

Nel presente articolo si andrà alla scoperta di 3 interessanti modi per cucinare il polpo e per servirlo in tavola stupendo gli ospiti.

Per un polpo morbido e gustoso basta provare queste 3 sorprendenti ricette estive

La prima preparazione che si andrà a vedere è quella del polpo ubriaco. Si tratta di una ricetta che vuole il polpo cotto nel vino secondo la tradizione livornese.

Potrà essere servito in tavola come goloso secondo piatto o come condimento alternativo per un piatto di spaghetti.

Per ottenere il meglio dalla cottura della carne il polpo dovrà essere lasciato cuocere molto lentamente e a bassa temperatura.

Portando in tavola questa ricetta profumatissima il successo sarà assicurato.

Caponata di polpo

La caponata più conosciuta è, sicuramente, quella di melanzane. Eppure la cucina prevede anche delle varianti alla classica caponata di melanzane. Infatti, questa variante vede come protagonista proprio il polpo.

Un piatto molto rustico che vede contrapporsi la terra al mare in un tripudio di profumi e sapori.

Per preparare questo piatto saranno sufficienti pochi ingredienti e non sarà necessario investirci troppo tempo.

Tra gli ingredienti principali troviamo, oltre al polpo, il sedano i pomodorini, le olive taggiasche e dei capperi.

Anche in questo caso potrà essere servito come secondo piatto o come antipasto. Per la preparazione sarà sufficiente lessare il polpo e soffriggere sedano, pomodorini e cipolla aggiungendo, poi, la melanzana.

Tempura di polpo

Con la tempura di polpo si vola in Giappone grazie ad una ricetta veramente semplice da realizzare.

Si tratta di una frittura croccante e leggera a base di acqua gassata e farina. Cucinare il polpo in questo modo avrà il pregio di mantenere inalterate proprietà e gusto del polpo.

Per preparare questa ricetta sarà sufficiente lessare il polpo prima di passarlo nella tempura e di friggerlo nell’olio bollente. Ecco quindi perchè per un polpo morbido e gustoso basta provare queste 3 sorprendenti ricette estive.

Approfondimento

