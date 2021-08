I secondi piatti rappresentano sempre una parte impegnativa di ogni menu che si rispetti. La carne è sempre la regina indiscussa di questa portata, specialmente se cucinata in modi sfiziosi e saporiti. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa ritiene davvero gustosa da leccarsi i baffi questa ricetta dell’arista con pecorino e pinoli che spopola in cucina.

Gli ingredienti non sono molti e il procedimento è piuttosto semplice. In questo modo sarà possibile realizzare un secondo piatto veloce e davvero invitante alla vista e al palato. Ecco cosa occorre e con quale procedimento preparare quest’incredibile pietanza.

Gli ingredienti per preparare questo buonissimo secondo al forno

Un’arista intera di circa un chilogrammo;

70 grammi di pinoli;

250 grammi di pecorino intero;

200 millilitri di vino bianco;

200 millilitri d’acqua;

olio extravergine d’oliva q.b;

sale e pepe q.b.

Gustosa da leccarsi i baffi questa ricetta dell’arista con pecorino e pinoli che spopola

Per prima cosa suggeriamo di prelevare dal frigo l’arista almeno mezz’ora prima di cucinarla. Bisognerà poi praticare delle incisioni verticali lungo il trancio, senza però tagliare completamente le fette. Queste dovranno rimanere comunque attaccate all’arista in basso. A questo punto consigliamo di salare e pepare la carne a piacere, avendo cura di massaggiare il condimento su tutta la carne.

Fatto questo occorrerà tagliare il pecorino a fette abbastanza sottili e inserirle in ogni fessura della carne precedentemente tagliata con il coltello. Bisognerà legare l’arista ben compatta, usando dello spago da cucina per evitare che le fette possano aprirsi durante la cottura.

Le operazioni finali e la cottura in forno

A questo punto foderare una teglia con della carta forno e irrorarla d’olio. Posizionare l’arista sulla teglia e massaggiare sopra l’olio come precedentemente fatto per sale e pepe. Bisognerà spargere i pinoli sulla carne, cercando anche di farne andare qualcuno direttamente sul formaggio pecorino. Mescolare, quindi, acqua e vino e spargere il tutto sulla carne per effettuare una leggere marinatura.

Bisognerà cuocere la carne a forno statico già caldo a 180 gradi per circa 45 minuti. Per conoscere tutti i tempi e le temperature di cottura dell’arrosto basta approfondire l’argomento in questa guida.

Durante la cottura in forno, suggeriamo di bagnare di tanto in tanto l’arista con il succo di cottura. Prima di servirla, invece, bisognerà eliminare lo spago dopo la cottura e lasciarla intiepidire per almeno 15 minuti. Ecco pronto un arrosto perfetto e gustoso grazie a formaggio e pinoli.

Per chi invece non volesse usare il forno, ecco delle fantasiose ricette estive veloci o senza cottura per non soffrire il caldo ai fornelli.