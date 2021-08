Esistono alcune stampe e alcuni motivi impossibili da cancellare nella storia dell’abbigliamento, fra i quali brilla una incredibilmente versatile. Stiamo parlando dei famosissimi pois, un trend del passato che tenta d’imporsi per i prossimi mesi con piccole varianti. Basta dare un’occhiata veloce alle nuove collezioni d’abbigliamento per notare subito un ritorno importante del pois.

Numerosi vestiti, gonne e accessori presentano minuscoli o giganti pallini che si ripetono su tutto il tessuto. Le Esperte di Beauty di ProiezionidiBorsa svelano perché torna sotto i riflettori quest’eccezionale fantasia senza tempo che tutte hanno quasi certamente nell’armadio di casa. Vale la pena, però, anche capire come sfoggiare i pois nei propri look al giorno d’oggi e realizzare outfit davvero incredibili.

Come indossare i pois all’interno dei propri look nel 2021

Una prima premessa importante è che è possibile scegliere d’indossare i pois sia sull’intera superficie dell’abito che preferire uno spezzato. La vera novità è che questa fantasia nelle nuove collezioni non richiama necessariamente la classica combinazione di bianco e nero. È possibile notare stampe che uniscono rosso e nero, il color ruggine con l’avorio, il rosa antico con marrone e il verde con il nero.

Di certo il pois è una stampa vintage che appartiene ad anni passati e che tutte potrebbero avere e riutilizzare ancora oggi. Non esiste alcuna limitazione riguardo alla grandezza del singolo pallino, perché nelle nuove collezioni appaiono sia pois minuscoli che maxi cerchi.

Il motivo per cui questa stampa torna di moda è perché le ultime tendenze hanno sempre maggiori contaminazioni con elementi del passato. Basti pensare anche che ritorna dal passato quest’incredibile classico della moda che tutte potrebbero avere senza saperlo. Ogni tendenza vintage ripescata viene solo leggermente impreziosita da dettagli più attuali.

Per esempio, gli stilisti decidono semplicemente di abbinare il pois a occhiali da sole molto grandi o a fiocchi per i capelli. Qualcuno decide di proporre graziosi sandali aperti sotto un vestito a pallini, qualcun altro quelli in cuoio oggi molto di tendenza.

Riguardo agli accessori, il nostro consiglio è di non eccedere in vistosità, altrimenti il rischio è quello di perdere in eleganza. I pallini sono già vistosi di loro, per cui non bisognerà aggiungere troppi dettagli negli accessori. Un tocco oro è sempre la scelta giusta quando si tratta di questa fantasia, purché sia sempre delicato.