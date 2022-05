La primavera e, soprattutto, l’estate sono periodi ricchi di cerimonie tra cui i matrimoni. Le persone si dividono tra chi ama questi eventi e chi, invece, non vorrebbe far altro che evitarli. Tuttavia, nel momento in cui si riceve l’invito ad un matrimonio, dopo l’entusiasmo o la perplessità iniziale, sarà bene cercare di capire come vestirsi.

Dal passato si sono tramandate moltissime regole legate a questi eventi. No al nero né al bianco, cappello sì, cappello no, vestiti corti o lunghi a seconda del momento della giornata. Senza fossilizzarsi eccessivamente sulle regole oggi si andranno a vedere alcuni outfit con o senza tacchi perfetti anche per chi ha 50 e 60 anni. Molto dipenderà dal luogo e dall’ora del matrimonio. Una cerimonia in spiaggia richiederà un outfit diverso rispetto ad una tradizionale in chiesa. Quindi, per un matrimonio estivo oltre a sandali gioiello e vestiti si potranno anche creare altri abbinamenti.

Consigli generali per un matrimonio estivo

Gli stilisti hanno portato sulle passerelle colori vivaci e sgargianti che fanno al caso dei matrimoni. Sarebbe meglio preferire abiti tendenzialmente sobri e, magari, puntare di più sugli accessori. Una scollatura eccessiva o uno spacco profondo potrebbero catalizzare l’attenzione e apparire di cattivo gusto. Si potranno utilizzare sia vestiti che completi con pantalone e, soprattutto, ottime anche le scarpe senza tacco. Inoltre, per i matrimoni estivi meglio optare per materiali leggeri ed evitare, invece, quelli sintetici che potrebbero far sudare. Si consiglia, poi, di portarsi sempre dietro un cardigan, utilissimo e di tendenza o, comunque, un coprispalle per la sera.

Per un matrimonio estivo oltre a sandali gioiello e vestiti ecco come vestirsi elegante anche a 50 e 60 anni con pantaloni e senza tacchi

Tra le fantasie più ricercate per i matrimoni diurni troviamo quelle con fiori o con stampe dai mille colori. Le stampe provenzali o quelle tropicali saranno perfette da indossare come invitate ai matrimoni. Chi non ama particolarmente le stampe, poi, potrà scegliere un abito in tinta unita optando per un colore che sappia valorizzare l’incarnato. Se, al contrario, il matrimonio si svolge di sera le tonalità da scegliere saranno leggermente più scure, dal blu classico a quello elettrico.

Pantaloni

I vestiti, però, non sono l’unica scelta possibile quando si cerca l’outfit perfetto per un matrimonio. Infatti, sarà possibile anche optare per pantaloni, palazzo o a sigaretta. Saranno ottimi abbinati ad una camicetta elegante e i pantaloni a sigaretta si potranno anche indossare con sandali bassi o ballerine a punta. Per quanto riguarda i colori, meglio scegliere quelli sgargianti o pastello per creare il blocco di colore, tuttavia si potrà anche spezzare. Ottime due tonalità dello stesso colore, ad esempio del rosa. Per risolvere il problema abbinamenti, poi, si potrà optare per una elegante jumpsuit da arricchire con una cintura. Se non si può fare a meno del nero si potrà spezzare l’outfit scegliendo un pantalone nero e una blusa colorata. In alternativa una borsa nera sarà perfetta.

Scarpe

Le scarpe più utilizzate per i matrimoni sono i classici sandali gioiello o décolleté. Se non si riescono ad indossare i tacchi si potrà optare per le comode slingback che permetteranno di essere eleganti senza soffrire. Saranno scarpe perfette anche per le invitate che hanno superato i 50 e 60 anni. Potranno, infatti, abbinarle ad un vestito medio lungo o lungo oppure a tailleur color pastello. Tra le scarpe basse, poi, si potranno scegliere quelle a punta particolari e d’effetto.

Acquisti

Sul sito di Zara si potranno scegliere slingback sui 50 euro o sandali metallizzati di vari colori al medesimo prezzo. Per gli abiti ci si potrà rivolgere al fast fashion ma anche alle boutique. Da Asos con vestiti sui 100 euro, agli abiti in chiffon di Dolce&Gabbana sui 3000 euro.

