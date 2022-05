Vestirsi bene e avere una bella acconciatura possono distinguerci, grazie anche a un trucco che si adatti al nostro viso. Per donargli luminosità, oltre al make up, ci sono degli accessori particolari. Ad esempio le forcine per capelli lasciano scoperta una fronte bassa migliorando l’aspetto, oppure gli orecchini semplici o con pietre possono dare un tocco in più a tutte.

Ce ne sono di tanti tipi, di bigiotteria o in metallo prezioso. Ciò che si trascura spesso è la loro pulizia. Rare volte riponiamo gli orecchini nelle loro scatolette, più di frequente li togliamo e li mettiamo dentro portagioie. Stando a contatto con la pelle e soprattutto con i fori dei lobi possono accumulare sporcizia di vario tipo. Ora vedremo come lavare e disinfettare questi gioielli.

Alcune avvertenze

I gioiellieri sono senza dubbio gli esperti che sanno come trattare i metalli e le pietre preziose e soprattutto le perle. A casa si può fare una manutenzione leggera per togliere un po’ di sporco o per disinfettare in particolare gli orecchini. È consigliabile, di solito, togliere anelli e bracciali quando ci si lava e gli orecchini mentre si fa lo shampoo. Oltre al sudore e ai batteri, i gioielli potrebbero trattenere residui di detergenti. Inoltre, meglio evitare di indossare bigiotteria o preziosi di vario tipo durante l’attività sportiva, specialmente in palestra usando gli attrezzi.

Da evitare nella pulizia sostanze aggressive e corrosive come candeggina, ammoniaca, aceto puro e l’uso di spazzole dure.

Come lavare e disinfettare questi gioielli anche d’argento per farli splendere ed evitare irritazioni alla pelle

In generale, se gli orecchini non presentano perle, pietre particolari o coralli, si potrebbero lavare in questo modo: fare intiepidire leggermente dell’acqua, meglio se distillata, e aggiungervi qualche goccia di detersivo per i piatti. Mettere a mollo gli orecchini d’argento o d’oro, scolarli con un colino dopo 10 minuti e sciacquarli. Se presentano ancora dello sporco, usare uno spazzolino morbido, risciacquarli e poi asciugarli con un panno in microfibra.

Al posto del detersivo si può usare un sapone neutro delicato o un bagnoschiuma per bambini. In particolare, gli orecchini d’argento un po’ anneriti si possono immergere in una ciotola rivestita con alluminio riempita di acqua tiepida con due cucchiaini di sale e del bicarbonato. Si tratta di una reazione chimica chiamata ossidoriduzione. Per l’oro giallo poco sporco basterebbero un po’ di acqua frizzante e due gocce di detersivo per i piatti.

In caso di orecchini con pietre, meglio passare un panno in microfibra appena inumidito di acqua e sapone. Poi passarne uno con poca acqua e infine lasciare asciugare.

Prima di indossare gli orecchini preferiti, sarebbe bene disinfettare la chiusura con un dischetto di cotone imbevuto di acqua ossigenata, di disinfettante per la pelle oppure di un po’ di alcol e fare asciugare. Riporre dopo l’uso in sacchettini o scatolette. Inoltre, possiamo riusare vasetti di vetro per riporre gioielli o bigiotteria in generale, ma anche gli orecchini.

