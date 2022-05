Ogniqualvolta ci vestiamo, tra i vari elementi da selezionare e indossare rientrano le scarpe. Queste ultime dovranno ben combinarsi con il nostro look per far sì che sia realmente ben riuscito. Allo stesso tempo dovremo però sceglierle anche puntando un occhio alle ultime tendenze. Sotto questo punto di vista abbiamo vasta scelta perché sono tanti i modelli che stanno spopolando. Si va dalle classiche décolleté formali a sandali da portare sotto i mini abiti, ambedue in grado di far apparire più lunghe le nostre gambe.

Naturalmente, non possono mancare le intramontabili sneakers, che si confermano nuovamente un trend di stagione.

Sneakers mania

Guardando le tendenze del periodo e dando una spulciata ai siti di varie marche, abbiamo selezionato alcune sneakers di tendenza e dai prezzi abbordabili. Scarpe che sono anche facilmente abbinabili. Infatti, davvero stanno bene su tutto queste 5 sneakers.

Si combinano con disinvoltura ad abiti super femminili e leggeri così come sotto i jeans e le gonne. Si tratta di modelli a tinta unica o coloratissimi, proprio come prescritto dalla moda, in grado di incontrare un vasto pubblico. Hanno anche un’altra caratteristica di tendenza, ossia hanno tutti un platform. Un elemento che non potrà che renderci le sneakers gradite, dato che ci regala qualche centimetro pur mantenendo inalterata la comodità della scarpa.

Stanno bene su tutto queste 5 sneakers di tendenza che aumentano la statura e che costano meno di 100 euro

Ecco i modelli:

sneakers rosa Primadonna, zeppa 7 cm: dal design tra classico e moderno, esaltato da una particolare scelta di colori. La tomaia è di una sfumatura delicata di rosa con inserti beige, messa in risalto da una linea laterale argentata. La zeppa e i lacci sono color panna. Il prezzo è di 49,99 euro;

scarpe Nizza Platform Adidas: una sneaker classica dalla punta arrotondata e dalle caratteristiche lineette laterali Adidas, ma elevata su una zeppa bianca di gomma. La tomaia è in tessuto ed è disponibile in diversi colori: azzurro e rosa, interamente bianche o color crema, nero e bianco. Prezzo 65 euro;

scarpe Woven Authentic Stackform Vans: l’iconico modello Vans di sneakers dotato di lacci si eleva su una zeppa bianca di 34 mm. La tomaia è totalmente in tessuto denim e inframezzata da quadratini dotati di stampe floreali. Prezzo 95 euro;

Chuck Taylor All Star Lift Platform Seasonal Color Converse: alte fino alla caviglia e dalla tomaia in cotone riciclato al 50% in tonalità rosa/violetto. Lateralmente è presente il marchio caratteristico con la stella. Una leggera linea nera attraversa la zeppa bianca dotata di ammortizzazione in EVA. Prezzo 85 euro;

Nike Blazer Low Platform: forma dalla punta arrotondata ma leggermente squadrata e dalle linee slanciate. Il modello classico, ispirato a quello da basket, ha un platform bianco. La tomaia è interamente bianca, ma disponibile in più colori è il logo: bianco, nero e rosa. Negli ultimi due la punta ha una lieve cornice grigia. Prezzo 94,99 euro.

