Per un lato B di marmo a 20, 40 e 50 anni, ecco l’esercizio preferito di Jennifer Lopez

L'esercizio preferito di Jennifer Lopez per un lato B da favola a 20, 40, 50 anni - da Instagram

Glutei alti e sodi sono il desiderio di ogni donna, a 20 come a 40 o 50 anni. Esercizi come lo affondi, hip trust e squat vengono spesso praticati dalle donne con questo scopo. Ma qual è il preferito di Jennifer Lopez, il cui fondoschiena è noto per essere tra i più belli al mondo? Scopriamolo insieme.

Jennifer Lopez è una delle donne più belle e famose al mondo. È anche nota per avere un fondoschiena formidabile. Tutte si chiedono quale sia il suo segreto oltre ad una buona genetica. Ebbene, c’è un esercizio che la popstar ama praticare più degli altri a detta del suo personal trainer. È molto semplice e tutte possono integrarlo nella propria routine di esercizi per un lato B di marmo. Ovviamente, per favorire la crescita e il rassodamento dei glutei ci sarà anche bisogno di associare una dieta corretta all’esercizio costante.

Per un lato B di marmo a tutte le età, ecco l’esercizio preferito di JLo

Si chiama camminata dell’ornitorinco ed è l’esercizio preferito di Jennifer Lopez per rassodare i suoi glutei e l’interno coscia. Per eseguirlo bisogna allargare le gambe fin quando non raggiungono l’ampiezza delle spalle. In seguito mettersi le mani dietro la testa e rivolgere le punte dei piedi verso l’esterno.

Quindi, cominciare a camminare in avanti e all’indietro eseguendo 12 ripetizioni al minuto. Ora che sai come svolgerlo, non resta che provare a inserirlo nei tuoi allenamenti e vedere se ti aiuterà ad ottenere un fondoschiena da favola.

La routine di allenamento della popstar

Stando alle parole del suo personal trainer, JLo segue scrupolosamente la sua routine di allenamento. Tra i suoi esercizi preferiti troviamo lo squat e le sue innumerevoli varianti. Ci sono anche il deadlift a gamba singola ed esercizi specifici per allenare il core.

Nei suoi allenamenti ovviamente non manca la componente cardio, utilissima alla cantante per sviluppare resistenza. Quest’ultima le è molto utile per le sue esibizioni, che richiedono una grande dose di fiato. Infine, Jennifer Lopez prende lezioni di fit boxe e anche di pilates.

Insomma, non si può dire che non sia una persona attiva e il suo fisico lo dimostra: la popstar porta in modo invidiabile i suoi 52 anni e i segni del tempo si vedono decisamente poco.

