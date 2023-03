Eliminare macchie dal marmo: passa questo e aspetta 5 minuti, così cancelli acido, ruggine e calcare

Finalmente, possiamo pulire il marmo ingiallito e macchiato dalla ruggine, dal calcare o dall’acido, in modo semplice ed efficace. Scopriamo insieme i rimedi più apprezzati dal web.

Il marmo è un materiale naturale resistente e molto amato. Il suo utilizzo risale ai tempi antichi ed è capace di valorizzare tutta la casa, sia dentro che fuori. Fa parte di quelle pietre decorative più apprezzate per realizzare pavimenti, scale, piani di lavoro, ma anche davanzali e tavoli. Il marmo, però, è tanto bello quanto delicato e con il passare del tempo può perdere non solo la sua naturale lucentezza, ma si può anche macchiare o graffiare facilmente. Quindi, così come i gioielli e oggetti in oro, oppure in argento, anche questo materiale avrà bisogno di una serie di accorgimenti per mantenerlo sempre bello e brillante.

Come si pulisce?

Il metodo più semplice e sicuramente quello più gettonato è quello dell’acqua calda e sapone neutro. Attenzione, mai ricorrere a spugne abrasive, oppure a detergenti corrosivi, si rischia di danneggiare le superfici, anzicché dire addio alle macchie. Altro consiglio: il marmo va lavato con una certa regolarità. Questa piccola attenzione ridurrà la formazione di macchie ostinate. In cucina, ad esempio, sarà necessario lavare con cura il piano di lavoro in marmo dopo l’utilizzo. Anche perché, sostanze come il caffè, il pomodoro, l’aceto, oppure il succo di limone possono essere corrosive sulle superfici. Altro consiglio importantissimo: dopo il lavaggio, provvedere all’asciugatura con un panno (in microfibra o in camoscio). In questo modo si rallenta l’opacizzazione della superficie.

Eliminare macchie dal marmo? Ecco come togliere ruggine, acido e calcare

Il sapone di Marsiglia è un amico del marmo e arriva in nostro aiuto soprattutto in presenza di chiazze persistenti. L’importante è eseguire queste operazioni: spolverare con un panno la zona da pulire con un panno in microfibra imbevuto di acqua tiepida. Poi, applicare il sapone e insistere sulla macchia strofinando, in modo leggero (sempre usando il panno in microfibra). Dopo, sciacquare con acqua tiepida e poi asciugare con un panno pulito.

Per eliminare il calcare, invece, la soluzione più semplice sarebbe quella di acquistare prodotti specifici. Attenzione, però, per evitare eventuali danni, si consiglia di provarne una piccola quantità sopra un angolo in marmo più nascosto. Inoltre, è sempre una buona abitudine, diluire i prodotti chimici in acqua, prima dell’uso.

Per eliminare macchie dal marmo, ad esempio, quegli aloni giallastri, dovuti principalmente al tempo che passa, si consiglia di utilizzare la fecola di patate e la pietra pomice (usata con moderazione).

Basterà cospargere la fecola sulla macchia e attendere 5 minuti. Poi, lavare con acqua tiepida e sapone di Marsiglia. Se la macchia è persistente, si può sfruttare l’azione “esfoliante” della pietra pomice. Strofinare sulla macchia e poi lavare con acqua tiepida e detergente neutro.

Mai più ruggine sulle superfici!

Per eliminare la ruggine sulle superfici o pavimenti in marmo, il miglior consiglio è quello di affidarsi agli esperti, soprattutto se le macchie sono di entità piuttosto estese. Ad ogni modo, anche per questa problematica, la soluzione casaliga c’è! Tra i segreti di pulito più amati dal web, troviamo una soluzione composta da:

2 litri di acqua calda;

2 cucchiai di bicarbonato;

150 ml di alcol;

e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia in scaglie.

Mescolare gli ingredienti e poi versare la soluzione sulle macchie. Attendere 5 minuti e poi sciacquare e asciugare. Per pavimenti di grandi dimensioni, si consiglia di Puoi aumentare la quantità di acqua a 3 litri. Anche in questo caso, si consiglia di testare questo rimedio su una piccola parte di pavimento per evitare effetti collaterali spiacevoli.