Regina indiscussa della tavola d’autunno, la zucca è la protagonista di questa gustosissima e veloce ricetta, la parmigiana di zucca.

Un ortaggio, la zucca, che come abbiamo precedentemente visto si presta bene alle preparazione di numerosi piatti autunnali. Un esempio le calde e accoglienti zuppe, che ci fanno compagnia e ci scaldano nei mesi invernali.

La parmigiana classica e le sue varianti

La parmigiana è una pietanza tipica della cucina italiana, che mette d’accordo grandi e piccini per la sua bontà. La ricetta classica, prevede l’uso delle più comuni melanzane, ma negli anni sono nate diverse e gustose varianti. Ad esempio quella di zucchine o anche di zucca, che permettono di godere della bontà di questo piatto anche a chi è allergico e a chi non ama le melanzane.

Buonissima e light questa gustosissima parmigiana di zucca veloce e non fritta pronta in 10 minuti farà impazzire tutti

La parmigiana di zucca è un piatto tipicamente autunnale, da poter servire da solo come secondo piatto, ma anche come gustoso contorno.

Una preparazione semplice e veloce da portare in tavola nelle occasioni speciali dove non abbiamo avuto molto tempo da dedicare alla cucina.

Un piatto leggero che prevede l’alternarsi di strati di zucca impanata in farina, strati di mozzarella e speck.

Parmigiana di zucca filante con crudo

Ingredienti per 6 porzioni

500 grammi di zucca;

400 grammi di scamorza;

200 grammi di prosciutto crudo;

50 grammi di parmigiano;

farina e pan grattato q.b.;

olio evo.

Procedimento

Pulire la zucca, come illustrato in questo precedente e dettagliatissimo articolo e con un coltello ridurla a fettine. Infarinare le fettine accuratamente e disporle in una teglia precedentemente rivestita con carta da forno Condirle quindi con olio ed infornare per 180 gradi per 15 minuti.

In una pirofila oleata, disporre le fettine di zucca prima cotte e poi proseguire con uno strato di speck, uno di scamorza e una spolverata di parmigiano. Ripetere l’operazione fino a terminare gli ingredienti. Infornare a 200 gradi per 20 minuti.

Servire la parmigiana ancora calda o lasciarla riposare per 15 minuti la renderà ancora più gustosa.

Chicche di gusto e personalità

Di zucche come ricordiamo in un precedente articolo ne esistono di diversi tipi, ognuna con il suo sapore e la sua consistenza. Ognuna adatta alla preparazione di alcune ricette piuttosto che altre.

Nel caso specifico della parmigiana, consigliamo l’utilizzo di una zucca napoletana o di una mantovana, con le quali è possibile creare fette più grandi e resistenti. La zucca potrà anche essere utilizzata cruda, per formare gli strati della parmigiana ed infornata direttamente a fine preparazione, con un tempo di cottura di 30 minuti. Il risultato sarà comunque cremoso e gustosissimo.

Alla parmigiana di zucca possiamo aggiungere anche altri ingredienti come formaggi filanti, pinoli, piuttosto che funghi, a seconda dei nostri gusti.

Per l’impanatura della zucca possiamo optare per l’uso di farine senza glutine e utilizzare formaggi delattosati in caso di intolleranze.