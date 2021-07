Durante l’estate con le palestre chiuse si cercano modi alternativi per mantenersi in forma e continuare il proprio allenamento. Esistono tanti modi e in un nostro precedente articolo noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo dato alcuni esempi.

Fra questi ci sono 3 attività da fare in estate per bruciare velocemente calore e divertirsi. Diverse però sono le attività che si possono fare in casa con attrezzi semplici per ottenere ottimi risultati.

Nelle prossime righe scopriremo che per un fisico scolpito basta usare questo comune oggetto che tutti abbiamo in bagno. Stiamo parlando di una serie di esercizi che possono aumentare la forza muscolare e migliorare al contempo il movimento funzionale.

L’oggetto che utilizzeremo è un’asciugamano. Qui di seguito vedremo due interessanti e semplici esercizi che si possono fare.

I piegamenti sulle braccia

Il primo esercizio sono i piegamenti sulle braccia. Basta arrotolare l’asciugamano e metterlo sul pavimento, bisogna poi stendersi a pancia in giù e poggiare le mani sull’asciugamano ai lati del petto.

Quindi facendo forza sulle braccia si può iniziare salendo in una posizione di plank classica con l’accortezza di avere polsi e spalle perfettamente in linea. È importante non forzare la testa mentre si fa questo esercizio contraendo, invece, i quadricipiti e i glutei.

Poi basta scendere nuovamente piegandosi sulle braccia non taccando terra ma semplicemente avvicinandosi. Ripetere più volte questo esercizio permetterà di ottenere il rafforzamento del muscolo dentato anteriore.

È un muscolo che si trova nella parte superiore ai lati della gabbia toracica ed è spesso molto trascurato. Se l’esercizio è troppo impegnativo, si può modificare inginocchiandosi a quattro zampe oppure facendo forza sull’avambraccio.

Per un fisico scolpito basta usare questo comune oggetto che tutti abbiamo in bagno

Il secondo esercizio è quello del passo indietro fatto in posizione eretta e con l’asciugamano tra le mani. Si dovranno alzare le braccia tendendo l’asciugamano in una posizione appena più ampia della larghezza delle nostre spalle.

Detto ciò si può iniziare a fare un passo indietro con il piede o destro o sinistro mantenendo la parte superiore del corpo protesa in avanti con il core ben contratto. Allo stesso tempo il piede che va indietro deve essere sollevato.

Praticamente bisogna fare un affondo all’indietro stringendo glutei e piegando le ginocchia. Contemporaneamente bisogna abbassare le braccia che devono scendere appena sotto il mento.

Fatto ciò si può ritornare lentamente alla posizione iniziale e ripetere più volte l’operazione. Con questo esercizio si rafforzeranno glutei, e i muscoli che stabilizzano la colonna vertebrale aumentando la forza sia sulle spalle che sulla schiena.

Un utile consiglio

Importante consiglio è quello di tenere l’asciugamano ben stretto alle estremità mentre si fanno questi esercizi per creare la giusta resistenza per l’allenamento.

Per chiunque volesse scoprire altri esercizi usando questo semplice oggetto lo può fare leggendo questo articolo.