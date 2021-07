In estate molte persone per via delle belle giornate hanno più voglia di rimettersi in moto e fare attività fisica. Inoltre, le opzioni sono molte di più rispetto alla classica palestra molto più apprezzata in inverno, perché si possono fare molte attività divertenti.

Ovviamente bisogna sempre fare attenzione ai rischi che si possono corrono allenandosi in estate e prendere le giuste precauzioni. Poiché però l’obiettivo è sempre quello di mantenersi in forma e perdere peso, anche con le alte temperature è possibile raggiungere questi risultati.

Esistono infatti fare alcuni sport perfetti per questo scopo. Ecco 3 attività da fare in estate per bruciare velocemente calorie e divertirsi.

Lo Stand Up Paddle e le passeggiate in bicicletta

Il primo è uno sport diventato famosissimo in questi ultimi due anni. Stiamo parlando dello Stand Up Paddle o semplicemente SUP. Ovvero una tavola su cui stare in piedi e muoversi usando una pagaia.

È una sorta di variante del surf e sembrerà incredibile ma permette di bruciare calorie e allena oltre che l’equilibrio anche il cuore. Più precisamente a seconda dell’intensità si possono perdere dalle 358 alle 644 calorie all’ora circa.

La seconda attività abbastanza conosciuta, ma non sempre considerata, è andare in bicicletta. È un ottimo modo per bruciare calorie, rafforzare i polmoni ma anche tonificare le gambe. Inoltre, permette di andare alla scoperta di percorsi diversi nel nostro territorio che magari non si potrebbero raggiungere in altri modi.

Se si va ad un ritmo moderato si possono perdere anche dalle 312 alle 408 calorie.

Ecco 3 attività da fare in estate per bruciare velocemente calorie e divertirsi

L’ultima attività è molto semplice, classica e rinfrescante. Stiamo parlando del nuoto, un’attività fisica che ci fa perdere tante energie e quindi moltissime calorie.

Inoltre nuotare è consigliato per chi soffre di dolori alla parte lombare della schiena e alle ginocchia. Il motivo è semplice. Il nuoto è uno sport a “zero impatto” che grazie alla forza dell’acqua ci aiuta a eseguire gli esercizi con movimenti più fluidi.

Poi se lo stile che si pratica è quello classico (stile libero) e lo si fa in modo moderato, si possono perdere anche dalle 397 alle 714 calorie all’ora.