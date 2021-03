Come abbiamo appreso la scorsa settimana tramite l’annuncio delle nuove misure contenenti le restrizioni per arginare i contagi, le palestre rimarranno chiuse ancora per almeno un mese. Questo tempo potrebbe addirittura allungarsi, e dunque è necessario trovare delle alternative. D’altronde sono ormai mesi che la situazione non cambia, ed un’inattività prolungata non fa bene a nessuno. A questo proposito sveleremo tre esercizi da fare comodamente in casa che richiedono uno strumento alquanto inaspettato. Infatti non molti sanno che per allenarsi bene in casa basta questo accessorio presente in bagno.

Spirito di adattamento

Tralasciando i fortunati che possiedono una palestra all’interno dell’abitazione, tutti gli altri per mantenersi in forma devono tirar fuori il loro spirito di adattamento. Allenarsi a corpo libero permette di ottenere ottimi risultati, perfino migliori se ci si aiuta con alcuni strumenti. Non per forza pesi e bilancieri, ma anche altre soluzioni sono perseguibili. A questo proposito, oggi parleremo di come usare uno strumento del bagno per allenarsi dentro casa raggiungendo così fantastici traguardi. Difatti non molti sanno che per allenarsi bene in casa basta questo accessorio presente in bagno.

L’asciugamano

Per quanto possa sembrare strano, solamente con l’aiuto di un asciugamano possiamo portare a termine diversi esercizi utili per tenere allenato il nostro corpo. Oggi ne vedremo tre, iniziando con un esercizio di stretching per scaldare i muscoli. Dunque cominciamo divaricando le gambe e, tenendo dalle due estremità l’asciugamano, tendiamolo il più possibile come se volessimo spaccarlo a metà. Tendendolo in questo modo portiamo dunque le braccia verso l’alto e manteniamo la posizione per qualche secondo, per poi tornare a riposo. Ripetiamo questa operazione per otto o dieci volte.

Successivamente sempre nella stessa posizione partendo con le braccia lungo il corpo portiamole in avanti fino all’altezza del petto e manteniamo per cinque secondi. Facciamo anche qui dalle otto alle dieci ripetizioni. Infine, per stimolare i bicipiti, è possibile prendere un vecchio zaino ed infilare l’asciugamano all’interno del gancio, prenderlo dalle due estremità e sollevarlo per far lavorare questi muscoli. Se lo zaino vuoto si rivela troppo pesante, anche solamente tendendo bene l’asciugamano e lavorare senza peso aggiuntivo andrà bene. Si tratta di tre semplici esercizi ma che possono essere accompagnati da molti altri. La lista è veramente lunga, serve solamente aguzzare l’ingegno. Infatti non molti sanno che per allenarsi bene in casa basta questo accessorio presente in bagno.