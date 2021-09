Tutti dobbiamo dedicare del tempo al lavaggio dei nostri capi e, soprattutto, se abbiamo una famiglia numerosa, questo diventa particolarmente impegnativo.

Considerando il costo che hanno detersivo e ammorbidente e sommandolo a tutte le altre spese, il peso sul nostro budget mensile non è indifferente.

Pur sembrando incredibile, infatti, si può risparmiare in bolletta quando si fa il bucato con questo geniale trucchetto poco conosciuto.

Inoltre, si può risparmiare optando per prodotti naturali che spesso abbiamo già in casa.

Spesso capita che il bucato non sia particolarmente sporco ma vogliamo semplicemente rinfrescarlo: in questo caso non è necessario sprecare detersivo.

Possiamo infatti combinare bicarbonato ed olio essenziale di Tea Tree, un sensazionale prodotto dalle proprietà antibatteriche.

Il bicarbonato è un prezioso alleato in casa, ad esempio per disinfettare ed eliminare i cattivi odori dalla lavastoviglie.

Inoltre, è facile da reperire e molto economico rispetto ad altri prodotti.

Pima di avviare la lavatrice, mettiamo qualche cucchiaio di bicarbonato nella vaschetta del detersivo insieme all’olio essenziale che aumenterà l’effetto lavante.

Esistono in commercio innumerevoli fragranze di olio essenziale, e grazie a questi prodotti naturali avremo un profumo di lunga durata.

Quello di lavanda, per esempio, è molto popolare grazie al suo aroma delicato, gradevole e dalle proprietà rilassanti.

Proprio per questa ragione, è possibile preparare uno spray da nebulizzare su cuscini e lenzuola prima di andare a letto.

Per sfruttare il suo straordinario potere calmante, basteranno 250 ml di acqua, 2 cucchiai di bicarbonato e 10 gocce di olio essenziale alla lavanda.

Pur essendo naturali, come al solito si raccomanda di adottare le necessarie cautele quando ci troviamo a maneggiare questi prodotti.

Per un bucato profumato e igienizzato basta questo sensazionale rimedio naturale a costo zero, potremo ottenere ottimi risultati e risparmiare allo stesso tempo.

Consigli

Gli oli essenziali ci possono essere di grande aiuto anche se abbiamo la possibilità di sfruttare la comodità dell’asciugatrice.

Non dovremo far altro che realizzare dei comodissimi foglietti profumati.

Basterà ritagliare un pezzo di stoffa, impregnarlo con 15 gocce di olio essenziale e metterlo nel cestello prima di avviare un ciclo di asciugatura.

Ma non solo, possiamo anche versare qualche goccia di olio essenziale nel ferro da stiro e scoprire che non potremo più farne a meno.