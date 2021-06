La lavastoviglie è un elettrodomestico indispensabile, chi ce l’ha non può farne a meno: comoda e veloce, soprattutto per chi ha poco tempo a disposizione.

Ovviamente, bisogna ricordarci che per svolgere la sua funzione al meglio, bisogna tenerla bene, avendone buona cura e facendo attenzione ai dettagli.

La lavastoviglie tende a sporcarsi velocemente e, soprattutto, a prendere cattivi odori dovuti ai numerosi lavaggi.

Solitamente tendiamo a prendere i soliti prodotti al supermercato, per queste problematiche, senza pensare che non è necessario spendere neanche un euro, un notevole risparmio.

Sveleremo infatti che basta solo 1 ingrediente che abbiamo tutti in cucina per disinfettare ed eliminare i cattivi odori dalla lavastoviglie.

Bicarbonato, la procedura

Questo incredibile prodotto è di una versatilità straordinaria, per quello è fondamentale averlo sempre in casa con noi per ogni evenienza.

Per eliminare i cattivi odori, infatti, basterà spargere del bicarbonato dentro la lavastoviglie e avviare un lavaggio a vuoto.

Altrimenti sciogliamo in un bicchiere d’acqua tre cucchiaini di bicarbonato, versiamolo sul cestello inferiore della lavastoviglie ed attiviamo un lavaggio a vuoto, ad alta temperatura.

Se volessimo aumentare l’azione pulente della lavastoviglie, potremmo anche versare una manciata di bicarbonato sulle nostre stoviglie da lavare, prima di attivare il lavaggio convenzionale.

In questo modo utilizzeremo a pieno la sua azione disinfettante e la sua estrema capacità di assorbimento degli odori.

A piacimento, per donare più freschezza alla nostra lavastoviglie e mantenerla profumata, potremo aggiungere mezzo limone a ogni lavaggio.

È incredibile ma questo prodotto, aggiunto tra le posate prima del lavaggio, fa davvero miracoli, sgrassando il tutto e rilasciando buon odore.

Prevenire eventuali problemi

È fondamentale eseguire una manutenzione periodica della lavastoviglie, per garantire una maggior longevità dell’elettrodomestico.

Inoltre, per mantenere al meglio le sue prestazioni, è importante avere dei giusti comportamenti nel suo utilizzo.

Bisogna fare attenzione che i residui di cibo non intasino il filtro e scarico, è buona abitudine sciacquare piatti e stoviglie prima di ogni lavaggio.

