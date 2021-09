In queste pagine abbiamo parlato spesso di come l’alimentazione possa essere il segreto per combattere e prevenire alcune delle patologie più comuni. Mangiare bene non può sostituire la terapia farmacologica nei casi più gravi ma può rivelarsi fondamentale per la prevenzione e per il buon funzionamento dell’organismo. E oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo un piatto che potrebbe rivelarsi davvero utile per la salute: le polpette di sedano e patate alle acciughe. Per abbassare la pressione e combattere il colesterolo dobbiamo assolutamente provare questa straordinaria ricetta. In più è davvero gustosissima e possiamo sfruttarla sia come secondo piatto che come aperitivo. Non ci resta che accendere i fornelli.

Per abbassare la pressione e combattere il colesterolo dobbiamo assolutamente provare questa straordinaria ricetta

Per preparare 4 porzioni di polpette di sedano e patate alle acciughe ci serviranno:

6 etti di patate;

2 etti di sedano con le foglie;

filetti di alici sott’olio;

2 fette di pane toscano;

1 uovo;

farina di mais;

olio d’oliva e sale per condire.

Una ricetta davvero sfiziosa e che potrebbe rivelarsi decisamente utile anche per la salute. Il sedano è ottimo per abbassare il colesterolo e i trigliceridi. In più è ricco di fitonutrienti che possono aiutarci a tenere sotto controllo i valori della pressione.

Le acciughe sono un incredibile serbatoio di Omega 3. Ovvero di quegli acidi grassi che proteggono le funzionalità dell’apparato cardiocircolatorio.

La preparazione

Partiamo proprio dal sedano. Laviamolo bene e asciughiamolo facendo attenzione a rimuovere eventuali residui di terra. Ripetiamo l’operazione con le patate e dopo aver tolto la buccia tagliamole a pezzi più piccoli possibile.

Una volta completata l’operazione mettiamole a cuocere per 20 minuti in acqua salata. Non appena sono pronte tritiamole fino a ottenere una purea. Prendiamo di nuovo il sedano, togliamo le foglie e dopo averlo fatto a pezzetti facciamolo lessare per una decina di minuti.

È il momento di preparare l’impasto delle polpette. Frulliamo il sedano, il pane toscano e le acciughe fino a ottenere una crema senza grumi. Mischiamo il tutto con la purea di patate e iniziamo a modellare le nostre polpette.

Rotoliamole nell’uovo sbattuto, passiamole nella farina di mais e siamo pronti per il forno. Accendiamolo a 200 gradi e facciamolo riscaldare per qualche minuto. Nel frattempo disponiamo le polpette su una teglia con un filo d’olio e della carta forno sul fondo. Non ci resta che infornare per venti minuti e togliere quando sono dorate e croccanti. Possiamo servire le polpette sia calde che fredde e stupiremo la platea.

