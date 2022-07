Capita in molte case che il bagno emani odori spiacevoli nonostante la giornaliera pulizia e l’uso di numerosi prodotti profumati.

Una condizione che solitamente caratterizza soprattutto i bagni ciechi, ovvero quelli senza finestre. Generalmente questi bagni sono provvisti di almeno una ventola di areazione, tuttavia nonostante questo spesso residui di acqua e cattivi odori tendono a ristagnare favorendo anche la comparsa di una puzzolente e poco salutare muffa. Un tipo di fungo che predilige le stanze caldo umide e con poca luce.

Per un bagno anche senza finestre sempre pulito e profumato bastano questi 4 trucchetti fai da te

Ma allora come fare per avere il bagno di casa sempre profumato? Per eliminare i cattivi odori dai bagni possiamo ricorrere all’uso di 4 trucchetti naturali e fai da te. Vediamo quali.

La prima cosa da tenere a mente è che questi ambienti hanno bisogno di una pulizia minuziosa e accurata, fatta con una certa frequenza. Successivamente potremmo decidere di realizzare un deodorante per ambienti fai da te, con del bicarbonato di sodio. Un prodotto che possiede delle ottime qualità assorbenti. Basterà munirsi di un barattolino di vetro, di una candela, di tre cucchiai di bicarbonato di sodio e di alcune gocce di olio essenziale della profumazione a noi più gradita. Se vogliamo un’azione antifungina potremmo optare per l’uso dell’olio essenziale di lavanda o del tea tree oil.

I trucchetti per eliminare i cattivi odori

Un altro trucchetto per rendere il bagno profumato è utilizzare la carta igienica. Basterà munirsi dell’olio essenziale preferito e versarne diverse gocce sulla parte interna del rotolo. Questo gesto permetterà una divulgazione continua della nostra profumazione preferita. In più per assicurarsi una profumazione della durata delle intere 24 ore potremmo ripetere l’azione più volte al giorno senza esagerare.

Un altro rimedio è quello di utilizzare dei petali di rosa, con i quali realizzare un profumatore per ambienti. Basterà riporre i petali di 3 rose che precedentemente avremo fatto seccare per qualche giorno, in un barattolo di vetro e ricoprirli con dell’olio d’oliva. Lasciarli a macerare per 5 giorni esposti al sole, successivamente filtrare l’olio e riporre il barattolino nel bagno di casa. Munirsi di alcuni bastoncini di legno o bamboo da riporvi all’interno.

Spray profumati

Possiamo anche realizzare uno spray profumato da vaporizzare sui sanitari e sulle mattonelle del bagno. Ci occorreranno 2 ingredienti del comune alcool etilico e dell’ammorbidente. In un misurino miscelare 200 ml di ammorbidente con 200 ml di alcool. Versare il tutto in uno spruzzino e vaporizzare sulle superfici. Una soluzione ideale anche da spruzzare direttamente nel W.C per eliminare i cattivi odori.

Dunque, per un bagno anche senza finestre sempre pulito e profumato potremmo ricorrere a questi rimedi. Possiamo infine optare per alcuni rimedi classici da acquistare al supermercato chimicamente formulati ma più aggressivi. L’ideale sarebbe unire i due rimedi, ovvero almeno una volta a settimana utilizzare i prodotti chimici per poi proseguire nelle pulizie ricorrendo ai rimedi naturali.

