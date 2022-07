L’argento è uno dei metalli di transizione più diffusi, con il quale si realizzano numerosi oggetti per abbellire casa. Inoltre è uno dei materiali più utilizzati per la realizzazione dei gioielli come collane, bracciali ed anelli.

Tuttavia l’argento che viene utilizzato per la creazione di questi oggetti non è puro al 100%, ad esso infatti viene aggiunta una piccola parte di acciaio, che è la causa dell’ossidazione.

È l’acciaio infatti a rendere i gioielli ma anche gli altri oggetti in argento, scuri e poco luminosi. Questo accade perché una volta in contatto con l’aria, l’acqua ed altri elementi chimici, in particolare l’ossigeno, l’acciaio si ossida.

Ma allora come fare per avere sempre bracciali, collane e gioielli brillanti.

Per pulire l’argento annerito ecco 3 metodi facili e veloci per bracciali e gioielli brillanti

I rimedi naturali sembrerebbero essere diversi, alcuni molto efficaci altri un po’ meno. Tuttavia, prima di applicare qualsiasi sostanza naturale o chimica è sempre bene mettere in preventiva che l’oggetto potrebbe rovinarsi. Un’eventualità rara, ma che può manifestarsi, in quanto ogni oggetto è a sé e realizzato secondo particolari tecniche e con diversi materiali.

3 rimedi fai da te

Un valido rimedio per eliminare quelle macchie scure sembrerebbe essere il sale grosso. Basterà foderare un recipiente con della carta stagnola riempirlo con acqua molto calda e sale grosso e immergervi dentro i gioielli. Lasciarli riposare per circa 30 minuti e successivamente asciugare gli oggetti accuratamente con un panno di cotone.

Un’altra valida alternativa sembrerebbe quella di mettere gli oggetti in ammollo nell’acqua di cottura delle patate. A cui si può anche aggiungere un cucchiaio di aceto bianco. Lasciare gli oggetti in infusione per circa un’oretta e subito dopo asciugarli accuratamente con un panno di cotone.

Infine possiamo optare per l’uso del dentifricio, tuttavia essendo un prodotto più aggressivo meglio utilizzarlo raramente e preferibilmente su oggetti più resistenti e grandi rispetto ai gioielli in generale. Basterà applicare il prodotto direttamente sui gioielli con l’aiuto di un dito o di un panno di cotone e sfregare delicatamente. Già da subito gli oggetti appariranno più bianchi. Risciacquare ed asciugare accuratamente.

Dunque, per pulire l’argento annerito ecco 3 metodi da mettere in pratica direttamente a casa propria. Ci sono, poi, altri efficaci rimedi. Infatti in commercio ritroviamo diverse altre sostanze formulate appositamente per risolvere questo increscioso problema, alcune anche molto naturali.

Lettura consigliata

Per pavimenti interni ed esterni sempre puliti, lucidi e profumati basta questo prodotto economico utile anche per non rovinare il gres porcellanato.