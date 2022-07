Questi mesi sono stati riconosciuti come i più caldi dopo decenni e decenni. Infatti tantissime persone stanno toccando con mano la crisi climatica e le sue conseguenze, come ad esempio la siccità delle fonti che si stanno lentamente svuotando a causa delle alte temperature. Questo fenomeno però, oltre a tutti questi problemi a livello mondiale, dà anche dei grattacapi a livello personale. Diventa infatti difficile muoversi, andare In giro o svolgere le più semplici attività quotidiane. Per questo oggi spieghiamo come vestirsi bene in estate evitando i “fashion faux pas” di questa stagione in modo da essere impeccabili veramente ovunque. Scopriamo dunque insieme quali sono e come possiamo fare per non fare degli errori da principianti del fashion.

Cosa non indossare

La moda non è una legge e certe regole sono fatte esclusivamente per essere infrante. Però alcune di esse spesso sono solo consigli di buonsenso. Ad esempio molti guru esperti in materia demonizzano l’utilizzo del nero in questa stagione. Il motivo è elementare: oltre a non stare bene a tutte, questo colore risulta veramente inadatto alle alte temperature. Infatti tende ad attirare maggiormente i raggi del sole e a farci accalorare più facilmente. Sono meglio quindi le tinte tenui e chiare, soprattutto quelle sui toni del pastello. Allo stesso modo sono altamente sconsigliati dei tessuti pesanti come ad esempio il velluto.

Come vestirsi bene in estate evitando il nero per vincere il caldo e stare comode

Quando si mettono le scarpe aperte è sempre necessario poi mostrare i piedi. È quindi molto consigliato sfoggiare una pedicure che ci faccia risultare a posto, meglio ancora se naturale o fatta con i colori di tendenza e coordinata con lo smalto delle mani. Poi è sempre necessario distinguere le occasioni. Al mare certi capi sono permessi e consoni al contesto, mentre in città non lo sarebbero mai. È meglio quindi evitare i bermuda o i vestiti da spiaggia quando si va in ufficio e le camicie troppo sbottonate.

Le donne possono sempre optare per delle lunghezze al ginocchio oppure per degli abiti e delle gonne lunghe e svolazzanti. Gli uomini invece dovrebbero prediligere dei materiali più leggeri come il cotone e il lino, mentre per il pubblico femminile va anche bene la seta.

