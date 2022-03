Per un antipasto veloce e davvero sostanzioso, ecco dei deliziosi involtini da fare in 5 minuti

Semplici, veloci e gustosi, gli involtini (preparati in qualsiasi maniera) sono una garanzia quando si parla di antipasti o di aperitivi. Con ingredienti semplici e pochissimi passaggi, infatti, si possono realizzare delle vere e proprie goloserie, alle quali potrebbe essere difficile dire di no.

Nelle prossime righe, vedremo come realizzare dei semplicissimi involtini, da preparare al volo per stuzzicare subito l’appetito dei nostri commensali.

L’accoppiata perfetta

Iniziamo questa carrellata di antipasti con dei fantastici involtini di gamberi e zucchine. Innanzitutto, puliamo i gamberi eliminando la testa, il carapace e l’intestino sul dorso.

Dopo di che, laviamo bene una zucchina e, con l’aiuto di una mandolina, tagliamola a fette lunghe e sottili.

In una ciotolina, mescoliamo olio EVO, aceto bianco, sale, pepe e acqua, creando così un’emulsione da spennellare sui nostri gamberi.

In un’altra ciotola, invece, aggiungiamo del pangrattato e un trito di prezzemolo, che ci serviranno per la panatura. Ora non ci resta che adagiare un gambero su ogni fetta di zucchina ed arrotolare. Fatto ciò, immergiamo gli involtini nel pangrattato e disponiamoli su una teglia coperta con carta forno. Irroriamo con dell’olio EVO ed inforniamo a 200 gradi per appena 12 minuti.

Ora passiamo alla preparazione di involtini a base di carne, ma questa volta restiamo leggeri utilizzando la bresaola. In una ciotola versiamo una robiola intera e mescoliamola con una frusta per renderla cremosa. Aggiungiamo sale, pepe ed un trito di erba cipollina, e versiamo il composto all’interno di una sac à poche.

A questo punto, arrotoliamo delle fettine di bresaola, lasciando chiaramente uno spazio interno, e chiudiamole con i fili di erba cipollina avanzati. Ora, non ci resta che farcire i nostri involtini con la robiola aromatizzata e servire.

Per concludere, vediamo come realizzare un antipasto totalmente vegetariano a base di melanzane. In un piccolo tegame, versiamo un cucchiaio di olio EVO e lasciamo soffriggere leggermente uno spicchio d’aglio. Poi versiamo la passata di pomodoro, unendo una foglia di basilico ed un pizzico di sale e lasciamo cuocere per 15 minuti. Nel frattempo, laviamo la melanzana e tagliamola a fette lunghe e sottili, sempre con una mandolina. Cuociamo le fette alla piastra, da entrambi i lati, e trasferiamoci su un tagliere. Qui, su ogni fetta, mettiamo un po’ di sugo, dei cubetti di mozzarella ed arrotoliamo. Disponiamo gli involtini in una pirofila, ricopriamoli con altro sugo e scamorza e cuociamo a 180 gradi per 10 minuti. Questi involtini saranno davvero l’ideale per un antipasto veloce e davvero sostanzioso con l’utilizzo di pochi ingredienti.