Gli involtini di carne, nella galassia dei secondi piatti, rappresentano ormai un classico. Semplici, veloci ed allo stesso tempo gustosi, sono perfetti da preparare a cena o per un pranzo speciale come quello della domenica.

Oltre alla semplicità nell’esecuzione, anche per quanto riguarda gli ingredienti non c’è bisogno di impazzire. Infatti, bastano soltanto alcune fettine di carne, in genere di vitello o manzo, ma anche pollo o tacchino, tagliate sottili. Questo è fondamentale, perché con delle fette troppo spesse si rischierebbe di non riuscire né a chiudere bene gli involtini, né a cuocerli uniformemente.

Per quanto riguarda la farcitura, invece, possiamo inserire formaggi, affettati e verdure; o semplicemente quello che riusciamo a trovare in casa o nel frigorifero. Insomma, non esistono limiti alla fantasia e, anzi, ci sono una marea di possibilità e varianti. In questo articolo, quindi, sveleremo alcuni modi di farcire gli involtini, andando a scovare abbinamenti particolari per stuzzicare il palato e la creatività.

Infatti, non solo prosciutto e formaggio, ecco come farcire gli involtini di carne con questi ripieni da 10 e lode

A prescindere dal fatto che si tratti di carne rossa o bianca, gli involtini possono essere cotti in vari modi, sia in forno che in padella. Quindi, l’unica variabile con la quale possiamo giocare e sperimentare resta sempre e comunque il ripieno interno.

Iniziamo la nostra lista di farciture, con una preparazione davvero gustosa che farà letteralmente saltare dalla sedia chiunque l’assaggerà.

In una ciotola inseriamo 5 pomodori secchi tritati, 60 grammi di pancetta a cubetti, 45 grammi di pinoli ed un trito di erbe aromatiche. Mescoliamo il tutto, unendo anche un filo di olio extravergine di oliva e mezzo spicchio d’aglio tritato e siamo pronti per farcire. Le dosi sono necessarie per 4 involtini, quindi bisogna regolarsi di conseguenza con le varie proporzioni.

Altri due ripieni invitanti

Un’altra farcitura semplice, ed allo stesso tempo golosa, è quella che prevede l’utilizzo di 150 grammi di speck, 100 di scamorza affumicata e 200 di zucchine. Una volta cotte queste ultime, con un filo d’olio e aglio, frulliamole leggermente con un pizzico di sale e pepe. A questo punto, adagiamo una fetta di speck sulla fettina di carne e poniamo al centro due cubetti di scamorza affumicata e le zucchine.

Infine, terminiamo questa carrellata con una deliziosa farcitura con la mortadella ed una panatura speciale.

Su ogni fetta di carne adagiamo una fetta di mortadella, un cucchiaino di pesto di pistacchio ed un cubetto di caciocavallo. Una volta arrotolati, spennelliamoli con dell’olio EVO e passiamoli su una panatura di pangrattato, farina di pistacchi e granella di pistacchi di Bronte.

