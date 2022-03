Gli asparagi fanno molto bene alla salute perché sono disintossicanti, diuretici, contengono molte vitamine, sali minerali, sostanze antiossidanti. Sono ricchi di fibre importanti per eliminare il transito intestinale, e posseggono un indice glicemico molto basso, quindi adatti per chi soffre di diabete. Contengono potassio, vitamina C, folati, asparagina e rutina. Contribuiscono a tenere sotto controllo la pressione arteriosa, sono ipocalorici, rafforzano i capillari, sono lassativi e proteggono la pelle.

La loro raccolta comincia da gennaio, e in primavera sono già molto maturi.

Si raccolgono appena spuntano dal terreno, per evitare che diventino duri.

Gli asparagi più conosciuti sono di colore verde, ma ce ne sono anche bianchi e viola. In Italia, quelli più consumati sono i verdi, in quanto sono facili da trovare nei negozi ortofrutticoli e nei supermercati.

Gli asparagi sono utilizzati nella preparazione di tante ricette e quella che proponiamo in questo articolo è davvero deliziosa.

Ecco come depurare l’organismo con una semplice e deliziosa zuppa di asparagi pronta in trenta minuti

Questa è una ricetta vegetariana, diversa da tante altre, leggera ma ricca di proteine.

Questa zuppa è un piatto tipico spagnolo e in genere viene servita all’interno di apposite fondine, fredda e accompagnata da fette di pane.

Come depurare l’organismo? Con il Gazpacho di asparagi verdi.

Ingredienti

a) 16 asparagi;

b) 2 cucchiai di aceto;

c) 4 uova sode;

d) 1 litro di acqua;

e) 4 cucchiai di olio extra vergine.

Procedimento

Pulire e lavare bene gli asparagi, farli bollire al dente e poi, dopo averli asciugati, saltarli per qualche minuto in una padella.

Metterli da parte in uno piatto.

Cuocere le uova sode, farle raffreddare e separare i tuorli dall’albume.

In un frullatore mettere gli asparagi, tenendone quattro da parte, i tuorli di tre uova, l’aceto e l’olio dove abbiamo fritto gli asparagi. Mentre frulliamo aggiungere poco alla volta l’acqua fino a ottenere una morbida crema. Aggiungere del sale, far raffreddare e mettere in frigorifero per un’ora.

Prima di servire, versare il Gazpacho nelle fondine e guarnirlo con gli asparagi messi da parte, gli albumi tritati e il tuorlo tagliato a pezzetti.