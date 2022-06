Prima di iniziare un pranzo, o una cena speciale, non c’è niente di meglio che accogliere gli ospiti con dei deliziosi antipasti. Sulle nostre pagine, abbiamo visto diverse ricette ideali da servire, ma oggi vorremmo svelare una preparazione davvero sorprendente. Infatti, vedremo come unire gusto e semplicità, realizzando delle bruschette di pane, zucchine e salame da accompagnare ad una buonissima salsa bernese. Quest’ultima è una salsa francese, dal gusto leggermente asprigno, che si sposa benissimo sia con la carne che con il pesce. Per preparare questo antipasto, avremo innanzitutto bisogno di:

8 fette di pane;

2 zucchine grandi;

200 g di salame;

olio EVO;

sale e pepe.

Per la nostra salsa bernese, invece, saranno necessari:

200 g di burro chiarificato;

3 uova;

un cucchiaio di aceto di mele;

3 cucchiai di vino bianco;

uno scalogno;

erba cipollina e alloro;

pepe nero in grani e sale.

Ecco un antipasto di zucchine veramente sfizioso da fare in pochissimo tempo e con questa salsa davvero speciale

Innanzitutto, laviamo per bene le nostre zucchine, eliminando le estremità, e tagliamole a fette dal lato lungo. Per fare un lavoro preciso, potremmo aiutarci con una mandolina o un pela patate. A questo punto, riscaldiamo una piastra, irroriamo leggermente la superficie con dell’olio EVO ed iniziamo a grigliare le nostre fette di zucchine. Una volta finito, sulla stessa piastra, tostiamo anche le fette di pane.

Ora non ci resta che preparare la nostra salsa bernese. Inseriamo quindi in un pentolino l’aceto di mele, il vino bianco, lo scalogno tritato, l’erba cipollina, l’alloro, il pepe e il sale. Cuociamo a fiamma bassa, mescolando di tanto in tanto, fino a ridurre la soluzione a un terzo.

Fatto ciò, rompiamo le uova in una ciotola, versiamo il composto appena realizzato e mescoliamo con una frusta. A questo punto, continuiamo a mescolare il tutto a bagnomaria, aggiungendo anche il burro chiarificato. Una volta ottenuta una salsa cremosa, aggiungiamo un altro po’ di erba cipollina e siamo pronti per servire. Possiamo comporre quindi le nostre fette di pane aggiungendo le zucchine, un pizzico di sale, le fette di salame e la salsa bernese. Quindi, ecco un antipasto di zucchine veramente sfizioso e veloce che stupirà tutti i commensali per la sua bontà.

Lettura consigliata

Per un antipasto da re senza spendere una fortuna, ecco una ricetta davvero semplice e veloce che accontenterà tutta la famiglia