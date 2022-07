Le zucchine sono tra le verdure più utilizzate in cucina, e non solo per la loro estrema versatilità, ma anche per le incredibili proprietà nutrizionali. Esse, infatti, oltre a contenere pochissime calorie, sono anche ricche di fibre, sostanze antiossidanti, sali minerali e moltissime vitamine.

In questo articolo, però, non concentreremo la nostra attenzione sui benefici delle zucchine, ma sulle infinite ricette che si possono realizzare con esse. Infatti, con le zucchine si possono preparare degli antipasti veramente sfiziosi e veloci, capaci di stupire qualsiasi ospiti. Oppure si possono creare dei contorni spettacolari, come quelli che vedremo oggi.

In questa ricetta vedremo come cucinare le zucchine in maniera originale, in pochi minuti e con pochissimi ingredienti. Infatti ci serviranno soltanto:

2 zucchine tonde;

135 g di farina 00;

165 ml di acqua;

4 fette di provola;

prosciutto cotto;

un uovo;

formaggio grattugiato;

sale e pepe;

olio EVO.

Ci sarà da leccarsi i baffi con queste deliziose zucchine in pastella da fare al forno per pranzo o per cena

Per prima cosa, laviamo bene la parte esterna delle zucchine, eliminando eventuali impurità, e priviamole delle estremità. Dopo di che tagliamole a fette spesse almeno 6 o 7 millimetri e posizioniamo queste ultime su una teglia. Spolveriamole leggermente con del sale fino ed occupiamoci ora della pastella.

Versiamo un uovo all’interno di una ciotola e, dopo averlo sbattuto, aggiungiamo l’acqua e tutta la farina. Aiutandoci con una frusta, iniziamo a mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo, denso e possibilmente senza grumi.

Ora non dobbiamo fare altro che “pastellare” le nostre zucchine immergendole direttamente nel composto. Una volta ricoperte di pastella tutte le fettine, adagiamole delicatamente su una teglia rivestita con carta forno, tenendole ben distanziate tra loro.

A questo punto cuociamole in forno statico a 200 gradi per circa 15 minuti. Trascorso il tempo necessario, sforniamo le nostre zucchine ed iniziamo a farcirle. Posizioniamo su una fetta un po’ di prosciutto cotto, o un altro salume, ed un po’ di provola, che potrà essere dolce, affumicata o piccante. Fatto ciò, richiudiamo il tutto aggiungendo un’altra fetta di zucchina, così da ottenere una sorta di sandwich. Spolveriamo quindi sulla superficie un po’ di pepe e formaggio grattugiato e inforniamo nuovamente per altri 5 minuti.

Al termine della cottura sforniamo e lasciamo leggermente raffreddare prima di assaggiarle. In questo modo avremo l’opportunità di distinguere bene tutti i sapori senza il pericolo di ustionarsi. Ci sarà da leccarsi i baffi con queste deliziose zucchine da servire in ogni occasione, anche come entrée di un pranzo o una cena particolari.

