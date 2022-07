Il mese di luglio è ormai entrato nel vivo e alcuni segni zodiacali staranno vivendo momenti spensierati e felici. Il Leone, ad esempio, è uno di quei segni che durante l’inverno ha sofferto parecchio. Da maggio in poi, tuttavia, si sta riprendendo la rivincita sul destino. Il Leone, ma anche la Bilancia, vivranno momenti davvero spensierati in questo luglio che potrebbe portare loro anche soldi. Oggi, però, ci si concentrerà sul weekend in arrivo del Capricorno, del Sagittario e del Toro.

Dal 16 luglio arriveranno amore e felicità per Capricorno e altri 2 segni zodiacali dopo giorni terribili

I nati sotto al segno del Capricorno dovranno fare attenzione alla salute durante questo weekend. Meglio prediligere una dieta leggera a base di verdura e frutta, lasciando da parte fritti e piatti pesanti. L’amore si farà attendere e, per questo motivo, il fine settimana potrà essere all’insegna del divertimento con gli amici. Circondarsi di persone che ci permettono di stare bene, è il modo migliore per trascorrere momenti sereni e senza preoccupazioni. In questo modo si potranno anche fare nuove conoscenze, che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. Gli incontri più interessanti saranno quelli del Capricorno ascendente Acquario, che vivrà giorni intensi.

Sagittario

Per il Sagittario si prospetta un weekend di fuoco, sia in positivo che in negativo. Il nervosismo sarà padrone di questi giorni, ma non bisognerà farsi trascinare nell’abisso da persone invidiose e rancorose. Lasciare da parte il lavoro per godersi le meritate vacanze potrebbe essere un’ottima idea per provare a rilassarsi. Quindi, per molti potrebbe trasformarsi in un fine settimana di detox da smartphone ma anche dai Social network.

Per ritrovare la serenità dal punto di vista sentimentale bisognerà aspettare la prossima settimana, dal 18 luglio potrebbe essere tutto in discesa. Per ora, attenzione alle crisi che potrebbero presentarsi nella coppia proprio in questi giorni, meglio cercare di essere comprensivi. Spesso, le parole dell’altra persona potrebbero risultare illuminati. Il Sagittario ascendente Cancro a luglio potrebbe ottenere degli importanti riconoscimenti economici sul lavoro. Le soddisfazioni, infatti, non tarderanno ad arrivare.

Toro

Il fine settimana del Toro si concentrerà principalmente sull’attività fisica all’aria aperta. Nuotate in mare, o escursioni in montagna, saranno all’ordine del giorno e permetteranno di scaricare le tensioni accumulate. Infatti, a livello lavorativo il periodo potrebbe non rivelarsi semplice come si sarebbe creduto. I problemi potrebbero presentarsi proprio prima dell’inizio delle ferie estive.

Nel weekend tra nuove conoscenze e vecchie amicizie si potrà anche incontrare l’anima gemella. Infatti, dalla prossima settimana Venere torna favorevole al Toro e questo favorirà anche le novità per chi è in cerca dell’amore. Il Toro ascendente Vergine sarà favorito durante l’estate, sia a livello sentimentale che lavorativo. Quindi, dal 16 luglio arriveranno amore e felicità per questi 3 segni zodiacali che potranno vivere un buon fine settimana.

