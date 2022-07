Nonostante sia stato un vero e proprio successo internazionale, il recente film sulla vita di Freddie Mercury ha registrato una perdita abbastanza sostanziosa al botteghino. Bohemian Rhapsody, infatti, ha chiuso tecnicamente in passivo di circa 40 milioni di sterline il suo fatturato. Cosa peraltro davvero strana, visto che il film ha sfiorato il 700 milioni di incassi nel Mondo. Poi, diventa sempre difficile fare i conti adesso che la tecnologia cambia quotidianamente e un film può essere venduto o affittato su una nuova piattaforma di streaming. Di sicuro, l’uscita del film ha ridestato l’amore comunque mai sopito per Freddie Mercury e la sua band, capaci di fare la storia della musica. E, proprio parlando di storia, ecco una vera e propria chicca che sorprenderà i tantissimi appassionati di questo gruppo rock.

Un record ancora imbattuto

Parlare dei Queen e trattare qualcosa di nuovo non è cosa semplice. Come avviene quando parliamo di questo altro straordinario divo britannico. I fans storici di questo gruppo conoscono letteralmente vita, morte e miracoli di tutti i componenti della band. E, i nuovi appassionati, raccolti grazie all’uscita del film sulla vita di Freddie Mercury, hanno avuto modo di informarsi. Pochi forse sanno che ancora oggi uno degli album dei Queen detiene il record di disco più venduto di tutto il Regno Unito. Si tratta di “Greatest Hits”, uscito nel lontano 1981 e ancora oggi addirittura tra i dischi più venduti del Mondo.

Per tutti gli amanti dei Queen è in arrivo una sorpresa clamorosa e inattesa che farà la storia della musica

I fans dei Queen sono sempre stati abituati alle sorprese sin dall’inizio della carriera di questo straordinario gruppo e del suo leader carismatico. Con album sempre più belli, che a un certo punto, si alternavano tra quelli del gruppo e quelli di Mercury da solista. Una corsa al negozio di dischi, e poi di cd, che sembrava non avere fine, sino alla tragica scomparsa del frontman inglese.

Che sorpresa!

Ma, ecco che a distanza di tanti anni, in Inghilterra è uscita la notizia che a breve verrà messo in circolazione un brano inedito dal titolo “Face it alone”. Recuperato dalla produzione discografica del 1988, e facente parte del penultimo disco dei Queen. Registrato qualche mese dopo la scoperta della malattia che avrebbe portato Freddy Mercury alla morte prematura. Per tutti gli amanti dei Queen è in arrivo una sorpresa clamorosa, che si prospetta anche un grande affare per i componenti del gruppo e gli eredi del cantante scomparso.

Lettura consigliata

