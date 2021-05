Questa è veramente una notizia che farà letteralmente impazzire gli amanti di un personaggio che ha cambiato la storia dei cartoni animati. Una delle sue frasi è rimasta talmente epica da sentirla ancora pronunciare dai ragazzi di oggi. Parliamo di “He Man e la forza di Grayskull”. Per tutta la generazione dei bambini degli anni ’70 e’80 arriva su Netflix uno dei personaggi cult che ha segnato la storia dei cartoni animati. Il primo vero forzuto e palestrato della storia della televisione, Hulk a parte, amato dai maschietti e letteralmente idolatrato da tantissime bambine.

Il bello e il super cattivo che hanno fatto la storia

He Man e il suo eterno nemico Skeletor, dalla risata sadica e orrorifica, hanno segnato più di un passaggio nell’immenso e meraviglioso mondo dei cartoni animati. Sono stati anche precursori, assieme ai supereroi della Marvel, della politica di merchandising economico. Chi, infatti, non possedeva almeno questi personaggi e magari anche il castello che emetteva versi e suoni? Senza contare che ha letteralmente aperto al mondo le serie Fantasy che stanno ancora oggi spopolando. Per tutta la generazione dei bambini degli anni ’70 e’80 arriva su Netflix uno dei personaggi cult che ha segnato la storia dei cartoni animati.

Presentazione in anteprima il 23 luglio

Non sappiamo ancora chi sarà a ricoprire il ruolo del palestrato, oppure del supercattivo e di tutti i personaggi circostanti. Netflix molto furbescamente ha annunciato solo che il 23 luglio prossimo, presenterà in anteprima la nuova serie. Rigorosamente prodotta a chilometri zero e che verrà seguita da una campagna pubblicitaria promozionale in grandissimo stile. Prepariamoci sicuramente nelle prossime settimane a vedere tutta una serie di previsioni e scommesse sui contenuti e gli attori della serie. Intanto, magari, nell’attesa, andiamo a rispolverare dalla soffitta i vecchi giocattoli, i fumetti e le videocassette degli eroi di Eternia. Nell’attesa di fare un salto nel tempo, tornando bambini, e, magari, pure felici.

