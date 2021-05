I nostri Lettori sanno che sulle nostre pagine possono trovare un’infinità di articoli utili, pieni di suggerimenti per la pulizia della casa. Pavimenti per primi, che sappiamo essere le superfici che maggiormente concentrano microbi e batteri. Oggi, però, non andremo a vedere come pulire i pavimenti, bensì come eliminare le opacizzazioni e gli aloni. I fastidiosi aloni sui pavimenti hanno i secondi contati grazie a questi straordinari, veloci ed efficaci rimedi fai da te.

La prima cosa da non fare

Quando parliamo di pavimenti di casa, la prima cosa da non sottovalutare è proprio quella del materiale di cui sono fatti. Può sembrare un discorso scontato, ma l’esperienza insegna che alcuni tipi di cotto e di gres non sono assolutamente idonei agli stessi trattamenti. Prima, quindi di effettuare dei trattamenti aggressivi con prodotti chimici, rivolgiamoci al venditore, o quanto meno a degli specialisti del settore.

Il pavimento più diffuso in Italia

I fastidiosi aloni sui pavimenti hanno i secondi contati grazie a questi straordinari, veloci ed efficaci rimedi fai da te, partendo dal tipo di pavimento più comune in Italia: quello in ceramica. O, gres. In questo caso, è fondamentale non utilizzare prodotti oleosi, perché, fanno l’effetto contrario, producendo opacizzazione. Per eliminare gli aloni da questo tipo di pavimento, non faremo altro che usare acqua calda e aceto bianco. Non solo sgrasseremo e lucideremo, ma avremo anche una piacevole profumazione. Per la pulizia quotidiana di questo tipo di pavimento, potremmo utilizzare semplicemente acqua, alcol e sapone di Marsiglia. Attenzione invece a non usare troppo aceto, nel caso in cui il pavimento sia tanto lucido.

Il cotto e il rustico

Quanto è bello ristrutturarsi un rustico e ritrovarsi in un ambiente caldo e accogliente. Peccato, però che la posa in opera del pavimento in abbinamento sia spesso quella del cotto. Ossia, un materiale tanto affascinante, quanto difficile da trattare. Il cotto, da questo punto di vista è forse la superficie che maggiormente trattiene e mostra tutti i tipi di macchie e di aloni. Il sistema per eliminarli sarà allora quello di usare un secchio d’acqua, circa mezzo litro di aceto e appena una goccia di detersivo per piatti, possibilmente biologico. Non esageriamo però con la quantità di quest’ultimo, perché potrebbe rivelarsi dannoso.

Approfondimento

