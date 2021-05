Il meraviglioso romanzo da leggere in riva al mare che ha ispirato un film leggendario disponibile su Netflix

Con l’arrivo dell’estate e delle vacanze cresce il tempo libero da suddividere tra le proprie passioni. Quando ci si rilassa sulla spiaggia non c’è niente di meglio di passare il tempo leggendo un buon libro. Leggere, infatti, è una delle attività maggiormente apprezzate sotto il sole.

Tra i romanzi più amati ne troviamo uno scritto da Richard Yates e uscito nel 1964 in Italia. Da questo libro è stato tratto un film campione di incassi che vide come protagonisti due colonne di Hollywood: Leonardo di Caprio e Kate Winslet.

No, non si sta parlando di “Titanic” bensì di “Revolutionary Road”, un film uscito nelle sale nel 2009 e disponibile su Netflix.

Il romanzo in questione, ambientato nell’America degli anni cinquanta, vede come protagonista una classica coppia borghese.

Frank e April Wheeler sono all’apparenza una coppia perfetta, anticonformista e appartenente alla middle class newyorkese.

Una coppia come tante piena di sogni da realizzare che nasconde, però, tensioni e insoddisfazione. Un anticonformismo che si rivelerà falso e ipocrita.

Ogni personaggio che popola la scena è caratterizzato da un proprio dramma interiore nascosto dietro a una facciata perfetta.

L’autore inserisce nel romanzo parti descrittive e dialoghi, il tutto ben curato e bilanciato. Il tutto nella sublime descrizione di un piccolo mondo borghese intrappolato nelle sue menzogne e senza via di uscita. Un mondo pieno di veleno e nevrosi che porteranno all’autodistruzione, la vita stessa obbligherà i protagonisti a fare i conti con la realtà.

Inoltre, non cerca di salvare i suoi personaggi, neanche dalla rovina. Tutto questo per sottolineare come il lieto fine non esista. Una scrittura spietata e limpida che travolgerà il lettore e lo risucchierà completamente nella storia. Un climax di tensione che sfocerà in un finale inaspettato.

Un meraviglioso romanzo da leggere in riva al mare che ha ispirato un film leggendario disponibile su Netflix, scorrevole ma, a tratti, difficile da digerire.

