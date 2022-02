La bellezza di una donna non ha bisogno di trucco. Non importa se si hanno 30 o 50 anni e il volto mostra qualche segno del tempo. È vero anche che prendersi cura della propria pelle e del corpo è importante. Un’alimentazione sana, praticare sport e concedersi dei momenti di relax sono la base del benessere.

Eppure, ogni tanto un po’ di make-up non guasta. Volersi sentire più giovani o più belle è un diritto. Sono tante le donne che vorrebbero nascondere rughe o imperfezioni senza ricoprirsi di mascheroni di trucco. Ecco perché un filo di trucco naturale può davvero fare la differenza.

Poche sanno che, invece di riempire trousse e viso di centinaia di prodotti, per truccarsi divinamente in 5 minuti ne basterebbe uno solo. Scopriremo che si può dire basta alle spese folli per mascara, correttori, pennelli di ogni tipo, blush etc. Per un make-up perfetto da giorno sarà sufficiente tirare fuori solo un piccolo contenitore.

Mille sfumature in un solo prodotto di make-up

Il mercato dei trucchi oggi offre prodotti di ogni tipo pronti a soddisfare le esigenze di ogni donna. Occhi piccoli, pelle troppo chiara o sensibile, ciglia corte o qualche brufolo di troppo. I negozi specializzati sono pronti a risolvere qualsiasi problematica. Purtroppo, però, ciò significa riempire il porta trucchi di boccette che risolvono un problema alla volta.

Ma quando lo scopo è ottenere un trucco naturale, mescolare troppi prodotti non giova. Infatti, in questo caso sono gli occhi a giocare un ruolo fondamentale. Basta donare agli occhi tridimensionalità e forma per illuminare l’intero viso. Ma dimentichiamo strati di mascara e matite colorate, perché l’indispensabile è in un solo prodotto. Stiamo parlando dell’ombretto.

Per truccarsi divinamente in 5 minuti senza spendere in costosi mascara, fard e correttori serve solo questo prodotto essenziale

Per andare a lavoro ogni mattina, per un’uscita con le amiche o per andare a fare la spesa. L’ombretto è l’essenziale che ci serve. Che sia in polvere, compatto, in crema o in singole palette non ha importanza. In alcuni casi non è necessario nemmeno l’uso di un pennello.

Offrendoci una vastissima gamma di colori, l’ombretto dà la possibilità di far risaltare alcuni particolari del viso senza usare altri prodotti. Una leggera applicazione sulle palpebre apre la palpebra e ingrandisce l’occhio. Al contrario, un leggero velo all’attaccatura delle ciglia prende il posto del mascara.

Se ne abbiamo in dotazione uno in polvere, magari di colore rosa, eccolo prendere il posto del blush per le guance. Un consiglio per le pelli mature: preferiamo un ombretto in pasta rispetto a quello in polvere che s’insinua tra le rughe e le evidenzia.

Lettura consigliata

Il segreto per dimostrare sempre 10 anni in meno in 4 semplici regole