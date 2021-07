È il desiderio di ogni donna quello di apparire più giovane e non cedere ai segni del tempo. E alle volte la crema antirughe non è sufficiente allo scopo. Infatti, ci sono molti modi per mantenersi giovane e in forma e nessuno può essere lasciato al caso. Allora ecco svelato il segreto per dimostrare sempre 10 anni in meno in 4 semplici regole. Queste aiuteranno a esaltare i punti di forza di un corpo maturo, smussando contemporaneamente gli evidenti segni del tempo.

La prima spia dell’invecchiamento è la pelle delle mani e del collo. Queste due parti del corpo, essendo anche più esposte al sole, subiscono stress di vario tipo. Se dimentichiamo di prendercene cura, è normale che compaiano rughe profonde, macchie e altri inestetismi. Per questo è imprescindibile aiutare la pelle con creme e sieri anti età, prodotti idratanti e rimpolpanti e delle sessioni di ginnastica facciale. Senza la pelle del collo cadente o le macchie scure sul dorso della mano si acquisteranno subito anni di giovinezza.

Anche il trucco deve essere sfruttato con intelligenza. Un make-up pesante, eccessivo, soprattutto intorno agli occhi, non fa che appesantire e risaltare le rughe. Quindi il consiglio è di usare sempre una base leggera (tipo BB cream) e poi risaltare lo sguardo con un trucco sfumato, mai marcato. Stessa cosa vale per le labbra che non amano rossetti troppo carichi o di colori eccessivi. L’uso di prodotti illuminanti, poi, darà il tocco finale.

Il segreto per dimostrare sempre 10 anni in meno in 4 semplici regole

Un’altra regola importantissima riguarda il look e lo stile nell’abbigliamento. Non si può cercare di apparire più giovane scegliendo capi d’abbigliamento da adolescenti. Nemmeno la scelta di uno stile troppo formale e serio aiuta. Per questa ragione ci vuole una via di mezzo. Troviamo l’equilibrio tra un abbigliamento elegante ma sempre accostato a un accessorio che valorizzi un parte del corpo di cui si va fieri.

Un occhiale da sole o un foulard indossato con stile fa molto più effetto che una camicia scollata. Evitiamo anche jeans strappati o gonne troppo corte o scosciate. Si può essere sexy e sbarazzine anche senza mostrare volutamente parti del corpo e risultare false ragazzine. Nel vestirsi meglio sfruttare abiti dai colori pastello o dalle tonalità chiare, sempre eleganti e mai eccessivi.

Per finire, sfruttiamo un taglio di capelli che si addica al nostro viso. Non eccediamo con tinte troppo chiare come il biondo platino perché non dona a tutti. Anche i capelli troppo lunghi possono stonare e far sembrare più vecchie di quello che si è. Ciò sempre per la regola secondo la quale cercare di apparire più giovani con modi eccessivi sortisce l’effetto contrario.