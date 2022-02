Per il pranzo della domenica ecco queste linguine con un crostaceo di stagione come primo piatto

Le mangiamo spesso al ristorante, mentre più raramente le cuciniamo in casa. Ci riferiamo alle canocchie, anche note come cicale di mare o pannocchie, crostacei di medie dimensioni e dalla polpa pregiata. Si cucinano perlopiù in padella e al forno, spesso condite con qualche goccia di succo di limone, che ne esalta il sapore.

Secondo l’ADOC nazionale, i mesi migliori per acquistare le canocchie sarebbero gennaio, febbraio, marzo, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Proprio per questo, vedremo come usarle per preparare un primo piatto. Per il pranzo della domenica ecco queste linguine con un crostaceo di stagione e cioè la canocchia.

Ingredienti per 6 persone

400 g di linguine;

700 g di canocchie;

300 g di pomodorini;

2 spicchi di aglio;

olio extravergine di oliva;

vino bianco da cucina;

sale;

pepe bianco;

prezzemolo (facoltativo).

Lavare le canocchie sotto l’acqua corrente. Prendere un paio di forbici da cucina e tagliarne la parte inferiore del carapace, seguendo il verso della lunghezza. Aprirle a metà.

Pelare gli spicchi d’aglio e dividerli a metà, per poi tritare molto finemente il prezzemolo. Lavare e tagliare i pomodorini in pezzetti.

Prendere una padella. Versare un filo di olio al suo interno e far rosolare l’aglio al suo interno assieme ad un pizzico di sale e pepe. Appena l’aglio comincerà a rosolare, aggiungere una parte delle canocchie pulite in precedenza. Devono cuocere a fiamma bassissima ed essere, di tanto in tanto, pressate con l’aiuto di un mestolo di legno.

Aggiungere le canocchie restanti e farle cuocere per 5 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, alzare la fiamma e sfumare con un po’ di vino bianco da cucina. Quando evapora, aggiungere pomodorini, aggiustare di sale e abbassare di nuovo la fiamma. Far trascorrere 10 minuti.

Far bollire l’acqua della pasta e poi mettere a cuocere le linguine. Rispettare il tempo di cottura indicato sulla confezione oppure scolarle un paio di minuti prima se le si preferiscono al dente. Conservare un po’ d’acqua di cottura.

Togliere le canocchie dal sugo. Far mantecare la pasta con quest’ultimo per un minuto, usando anche l’acqua di cottura prelevata in precedenza.

Saltare la pasta nel sugo. Fatto ciò, non resta che servirla assieme alle canocchie, al prezzemolo tritato e ad una generosa spruzzata di pepe.

