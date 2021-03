Tutte le donne fanno un ampio uso del mascara. Grazie a questo cosmetico e alla spazzolina di cui è dotato, si ottiene l’effetto di ciglia più voluminose e lunghe. Il mascara colorato, quindi, non fa altro che far risaltare l’occhio, incorniciato da ciglia e sopracciglia.

A lungo andare, però, l’uso di prodotti cosmetici può nuocere al corpo. Quando si hanno ciglia deboli, corte, che tendono a cadere o a spezzarsi, le cause possono essere diverse. A volte, l’arrestarsi della crescita delle ciglia è dettato proprio da un uso eccessivo di make-up.

In altre occasioni il problema potrebbe derivare da carenza di nutrienti, specialmente di vitamine.

Esistono più modi per invertire il processo e ridare vigore alle ciglia. Ecco come avere ciglia folte e voluminose in modo naturale e senza mascara. Sarà difficile trovare due metodi così semplici per avere ciglia più lunghe e folte. Provare per credere.

Il tuorlo d’uovo

Le uova sono tra gli alimenti di derivazione animale più ricchi di nutrienti. È essenziale l’apporto di ferro, fosforo e calcio. In più, il tuorlo apporta una buona quantità di vitamine del gruppo B e di acidi grassi insaturi.

Nell’utilizzarlo sulle ciglia, queste sostanze vengono assorbite, favorendo una ricrescita spontanea veloce. Il procedimento, anche se potrebbe non essere piacevole per alcuni, vuole pochi minuti. Bisognerà separare tuorlo e albume, e poi sbattere il primo per ottenere un composto cremoso. Grazie a un vecchio spazzolino del mascara, da denti, o ancora al cotton fioc, applicare il tuorlo sulle ciglia. Andrà poi lasciato in posa per circa un’ora e risciacquato.

Ecco come avere ciglia folte e voluminose in modo naturale e senza mascara

Il secondo rimedio potrà sembrare ancora più drastico. Si tratta di rinforzare le ciglia grazie al succo di cipolla. Bisogna solo stare attenti quando si ricava il succo, per non rischiare di irritare gli occhi. L’applicazione avverrà similmente al tuorlo d’uovo. Ci si aiuta con un cotton-fioc e si lascia in posa per almeno 3 ore. Dopodiché, sarà possibile risciacquare le ciglia con acqua.

Entrambi i rimedi, dopo qualche settimana, cominceranno a far vedere i primi risultati. Non bisogna demordere nell’applicazione. Questa andrà fatta almeno due volte a settimana.

